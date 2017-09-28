"Каждый день я работаю для того, чтобы объединить людей и создать сообщество для каждого. Мы надеемся дать слово всем и создаем платформу для идей. Трамп говорит, что Facebook выступает против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу. Обе стороны разочарованы контентом, который им не нравится. Вот что значит строить платформу для всех идей".

При этом Цукерберг отметил, что роль, которую Facebook сыграла во время прошедших выборов президента США, была очень велика, но она заключалась в том, что огромное количество людей получило возможность выразить свое мнение о выборах и подискутировать с другими пользователями. Кроме того, на этих выборах интернет стал основным средством коммуникации кандидатов с людьми - через свои страницы в Facebook претенденты на пост ежедневно общались с десятками миллионов подписчиков.

По словам Цукерберга, в ходе избирательной кампании на покупку онлайн-рекламы были потрачены сотни миллионов долларов, что в тысячу раз превышает траты связанных с Россией фейковых аккаунтов на предвыборную рекламу.

Наконец, основатель соцсети написал, что благодаря Facebook в качестве избирателей зарегистрировались около двух миллионов человек, и по этому показателю соцсеть превзошла результаты усилий штабов Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

"Мы продолжим работу по созданию сообщества для всех людей. Мы будем делать все необходимое для защиты от действий других государств, пытающихся распространить дезинформацию и подорвать выборы", - подытожил Цукерберг.

Напомним, что в начале сентября в Facebook заявили, что аккаунты, связанные с Россией, в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед прошедшими в ноябре 2016 года президентскими выборами в США. По данным компании, с июня 2015 года по май 2017 года 470 таких аккаунтов потратили около 100 тысяч долларов на три тысячи рекламных сообщений, которые могли повлиять на исход голосования.

Американские СМИ связывали заказ рекламы с работой "фабрики троллей", которую курирует петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, более известный как "личный повар Путина".

21 сентября Цукерберг сообщил, что компания активно сотрудничает с американскими чиновниками и помогает им расследовать возможное вмешательство российских властей в выборы президента США посредством покупки политической рекламы в соцсети.