CША прекращают программы помощи на северо-западе Сирии

Администрация США закрыла программы помощи на северо-западе Сирии, сообщает американский телеканал CBS News. Решение принято с целью продемонстрировать намерение Соединенных Штатов быстро покинуть эту страну после полной победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), указывается на сайте канала в пятницу, 18 мая, со ссылкой на источники в американской администрации.
Это было межведомственное решение, принятое на основе анализа ситуации на северо-западе страны, проведенного за последние несколько недель по поручению президента США Дональда Трампа. В регион входит провинция Идлиб, в которой проживают около 3 миллионов внутренних беженцев и которая является крупнейшим контролируемым повстанцами районом Сирии, отмечается в материале.
Поддержка СМИ, образования и местной полиции
Кроме того, северо-запад Сирии включает Африн, в котором в начале 2018 года Турция проводила операцию против курдских ополченцев. В регионе также есть островки, контролируемые различными террористическими группировками включая "Аль-Каиду" и "Фронт ан-Нусра", указывается далее. Остальные районы северо-запада страны в значительной степени находится под контролем режима сирийского президента Башара Асада, говорится в статье. Помощь США на северо-западе Сирии была признана не имеющей большого влияния на развитие страны в долгосрочной перспективе, отмечает CBS News.
Программы помощи, которые решено прекратить, были направлены на стабилизацию обстановки в данном регионе, укрепление местных властей и содействие борьбе с экстремистами. Кроме того, США поддерживали независимые СМИ в регионе, осуществляли образовательные проекты и помогали создавать местные силы по охране правопорядка.
Помощь перенаправят на северо-восток
Неназванный представитель Госдепартамента подтвердил в интервью телекомпании, что "в настоящее время пересматриваются программы помощи Сирии на общую сумму 200 миллионов долларов". Освобождаемые в результате средства будут перенаправлены на поддержку северо-восточных регионов этой страны. Северо-запад стал первым регионом Сирии, в котором США сворачивают программы помощи, за исключением гуманитарной помощи. О решении Вашингтона были проинформированы европейские страны, говорится в сообщении.
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