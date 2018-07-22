"По их собственной терминологии и по тому, что говорит Си Цзиньпин - и я бы настоял на этом определении - они ведут против нас, по сути, холодную войну. Не такую холодную войну, которую мы видели во время Холодной войны [c СССР], но холодную войну по сути этого определения", - заявил Коллинз, которого цитирует CNN.
Он пояснил, что под страной, ведущей холодную войну, он имеет в виду такую страну, власти которой направляют все свои возможности - законные и незаконные, государственные и частные, экономические и военные - на то, чтобы подорвать положение своего конкурента, не прибегая при этом к открытому военному конфликту. "Китайцы не хотят такого конфликта", - подчеркнул Коллинз.
"В конце концов, они хотят, чтобы любая страна в мире, когда она принимает какие-либо решения по политическим вопросам, занимала сторону Китая, а не США. Китайцы все чаще рассматривают ситуацию с точки зрения конфликта с США, и это - конфликт систем", - добавил представитель ЦРУ.
Коллинз отметил, что таковы мировоззрение и позиция самого Си Цзиньпина, и недавно это было закреплено в конституции Китая. Американец отметил, что КНР представляет собой величайшую мировую проблему, с которой сталкиваются сегодня США. По его мнению, конкуренция, которую предлагает Китай, гораздо серьезнее той, что "могли бы предложить русские".
Как отмечает CNN, Майкл Коллинз не одинок в своих оценках. На этом же форуме о китайской угрозе говорили директор ФБР Кристофера Рэй и глава Национальной разведки Дэн Коутс. Они также указали на то, что Китай представляет самую значительную опасность для США.
"Я думаю, что Китай, с точки зрения контрразведки, во многих отношениях представляет собой самую обширную, самую сложную и значительную угрозу, с которой мы сталкиваемся как страна. Они этим занимаются на государственном уровне: ведут экономический и традиционный шпионаж, занимаются необычными методами сбора информации, традиционной разведкой, вербуют людей, используют киберсредства", - заявил Рэй.
В свою очередь, Дэн Коутс считает, что США необходимо определиться с тем, является ли Китай "настоящим противником или законным конкурентом". Он раскритиковал Пекин за попытки кражи коммерческих тайн и академических исследований. "Думаю, здесь мы уже может провести линию", - отметил он.
Бывший заместитель министра обороны по разведке США Марсель Леттр напомнил, что Китай - это страна со вторым по величине оборонным бюджетом, обладающая самой многочисленной постоянной сухопутной армией, у нее третьи по величине военно-воздушные силы, военный флот из 300 кораблей и более 60 подлодок. "И все это находится в процессе модернизации и пополнения", - указал Леттр.
В апреле Си Цзиньпин объявил о планах создать в Китае ВМФ мирового уровня. В мае Китай представил свой первый 50-тонный авианосец. Эксперты тогда отметили, что это судно усилит военную мощь КНР в регионе, но при этом оно все еще значительно отстает от стандарта современных американских авианосцев.
Между тем в прошлом году Китай открыл первую военную базу за рубежом - в африканской Джибути, строя дальнейшие планы на расширение своего присутствия в Индийском и Тихом океанах.
В последние годы китайское правительство намыло ряд искусственных островов в Южно-Китайском море, разместив на них свои военные объекты, включая радиолокационные установки и взлетно-посадочные полосы. Пекин считает, что большая часть Южно-Китайского моря является его суверенной территорией, напомнила на форуме в Аспене Сьюзан Торнтон, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана.
"Будет ли Китай связан правилами и будет ли он вести многосторонние переговоры с партнерами по АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) или попытается договориться с ними по одиночке, чтобы усилить рычаги своего влияния?" - задалась вопросом Торнтон.
CNN отмечает, что часть новой стратегии нацбезопасности президента США Дональда Трампа, которая была объявлена в декабре 2017 года, включает действия по борьбе с Китаем на технологическом и киберфронтах. Кроме того, стратегия подразумевает работу с партнерами по всему миру, чтобы поставить под сомнение методы Китая и тем самым убедить Пекин соблюдать международные конвенции и стандарты.
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