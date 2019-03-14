"Представляем "Последнюю колонку" как способ хранить память о тех, кто отдал свои жизни, чтобы открыть правду, и требовать справедливости, чтобы виновные в их убийствах были привлечены к ответственности", - говорится на главной странице сайта.
Авторы сборника подчеркивают, что с 1992 года за свою профессиональную деятельность были убиты 1337 журналистов. Имена всех погибших журналистов внесены в анимированное лого.
"Каждый раз, когда будет убит журналист, его имя будет добавляться в лого", - сказано в сообщении о сборнике в Twitter комитета.
At least 1,337 journalists have been killed while covering the news since 1992. Their names form The #LastColumn logo. Each time a journalist is killed, their name will be added to the logo. #pressfreedom pic.twitter.com/XvXfKA51QC— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) March 13, 2019
В сборник вошли последние работы 24 журналистов. В том числе и журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, погибшего при взрыве в автомобиле 20 июля 2016 года.
Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
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