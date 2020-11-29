Covid-19: в Лондоне задержаны десятки противников карантина, предрождественская Европа ждет покупателей

Многие протестующие пришли на акцию без масок, они освистывали полицейских, выкрикивали "Позор!" и не подчинялись требованиям разойтись. "Лучший подарок на Рождество — наша свобода", "Откажитесь от масок" и "Хватит нас контролировать" — такими были основные лозунги прошедшей акции.

Глава британского Хоум-офиса Прити Пател поблагодарила полицию за ее работу и напомнила, что правительство ввело ограничительные меры, чтобы спасти как можно больше жизней.

В субботу во многих странах Европы открываются магазины и ослабляются карантинные меры после второго локдауна на фоне уменьшения числа заражений коронавирусом. Однако в США, где по-прежнему свирепствует пандемия, ограничения пока остаются в силе, в Лос-Анджелесе по-прежнему запрещены практически все мероприятия, а в Британии несогласные вспомнили о Великой Хартии вольностей.

Великая хартия вольностей против "короны"



В Британии магазины, рестораны и бары заработают со 2 декабря, но существенные ограничения продолжат действовать по всей стране в зависимости от уровня эпидемиологической угрозы, присвоенной тому или иному региону.

Тем не менее, во время второго локдауна ряд независимых магазинов и кафе продолжали работу, оформляя сделанные в интернете заказы, а одна владелица парикмахерского салона на севере Англии отказалась следовать распоряжению властей, и теперь ей предъявлен штраф в размере 27 тыс. фунтов (43 тыс. долларов).

Шинед Куинн, владеющая парикмахерской Quinn Blakey Hairdressers в поселке Океншоу под Брэдфордом, изначально была оштрафована на 1 000 фунтов 5 ноября, когда был введен второй локдаун.

Однако она, ссылаясь на правовые уложения Великой хартии вольностей от 1215 года, не закрыла свое предприятие и продолжала принимать клиентов.

Пункт 61-й, на который ссылается Куинн, 800 лет назад давал 25 пэрам право на законное неповиновение или бунт в случае несправедливого, по их мнению, руководства.

Среди бунтарей, вспомнивших про Хартию вольностей, оказался еще тату-салон в Бристоле и детский развлекательный центр в Ливерпуле.

Выписывающие штрафы правоохранительные органы напоминают британцам, что все предприятия должны следовать законам сегодняшнего дня.

Эксперты-правоведы также говорят, что это положение Хартии было аннулировано и так никогда и не стало частью английского права.

Вирус мчится по Азии и Латинской Америке



На фоне общей усталости населения от карантинных ограничений власти многих европейских стран делают послабления, чтобы разрешить семьям провести вместе рождественские и новогодние праздники перед возможной третьей, и последней, волной пандемии до того, как начнется массовая вакцинация одобренными препаратами.

По всему миру, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 61 700 000 инфицированных и более 1,4 млн смертей, однако истинные данные неизвестны, поскольку методы тестирования и регистрации данных сильно различаются по всему миру.

Быстрее всего вирус сейчас распространяется в странах Азии и Латинской Америки, в частности, в Мексике.

Пятерка стран с наибольшим числом официально зарегистрированных больных выглядит так: США, Индия, Бразилия, Франция, Россия.

Европа стала вторым в мире регионом, после Латинской Америки и Карибских островов, где зарегистрировано наибольшее число смертей от нового коронавируса — 400 649 от общего числа инфицированных в 17 606 370, более 60% из них приходится на Британию — 57 551 от 1,6 млн заболевших. За ней следует Италия (53 677 смертей на 1,5 млн инфицированных), Франция (51 914 смертей на 2,2 млн заболевших), Испания (44 668 смертей на 1,6 млн случаев) и Россия (39 068 смертей на 2,2 млн диагнозов Covid-19).

В России второй день отмечается рекордный прирост новых заболевших: в субботу это число составило 27 100 — на 443 человека меньше, чем накануне.

Европа ждет покупателей



Во Франции, где власти перенесли для торговых сетей "Черную пятницу" на следующую неделю — чтобы не дать онлайн-ритейлерам несправедливого преимущества — в субботу открываются магазины, а жителям разрешается проводить вне дома до 3 часов в день и отлучаться на расстояние в 20 км.

Польша также открывает в эту субботу свои торговые точки. В Бельгии магазины распахнут двери на будущей неделе, но частичные ограничительные меры сохранятся.

Также послабления ожидают жителей Германии, Люксембурга и Нидерландов.

Власти Италии с воскресенья частично снимают карантин в северных областях Ломбардии и Пьемонте, а также в Калабрии на юге, сменив уровень опасности с красного на оранжевый.

Ирландия объявила о поступенчатом снятии ограничений, чтобы позволить некоторым предпринимателям возобновить работу, а жителям — провести вместе Рождество. В телеобращении премьер-министр страны Микал Мартин сказал, что "это Рождество не может быть и не будет таким, каким мы его знали прежде", но отметил, что ослабление ограничений даст передышку от тягот 2020 года, особенно последних шести недель.

Ультраправые Германии собрались на партийный съезд офлайн и без масок



Германия, до недавнего времени успешно справлявшаяся с ростом инфекции и не вводившая строгих ограничений, во время нынешней второй волны регистрирует по 22 тыс. случаев ежедневно. По данным Института Роберта Коха, в стране общее число заболевших Covid-19 превысило 1 млн, а число пациентов с тяжелым течением болезни, нуждающихся в ИВЛ, выросло с 360 в начале октября до 3500 — по данным прошлой недели.

Невзирая на рост инфицирования, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" проводит двухдневный съезд с участием 600 делегатов. По предписанию суда все они должны быть в санитарных масках, однако многие партийные активисты и участники съезда отказываются это делать.

Аналитики объясняют это тем, что поддержка этой партии среди населения упала до менее 10%, и поэтому "АдГ" пытается привлечь больше сторонников за счет небольшого, но радикально настроенного общественного движения, которое обвиняет канцлера Ангелу Меркель в раздувании опасности коронавируса. Тем не менее, согласно опросам, большинство немцев поддерживают действия правительства в отношении пандемии.

День благодарения может отразиться на кривой заражений



В США в пятницу общее число заболевших превысило 13 млн — что стало мировым антирекордом; скончались от Covid-19 около 265 тыс. американцев, около 90 тыс. госпитализированы.

Власти опасаются, что в скором времени кривая заболеваемости вновь подскочит из-за того, что миллионы американцев ездили в гости на День благодарения, отмечавшийся в четверг, несмотря на призывы властей оставаться дома.

В ряде штатов и городов усилены карантинные меры, в частности, в Лос-Анджелесе, где людям, не живущим вместе, запрещено встречаться в помещении. Однако запрет не распространяется на протесты и религиозные учреждения.

Ограничения во втором по величине городе США продлятся до 20 декабря.

На прошлой неделе штат Калифорния практически повсеместно ввел комендантский час в ночное время.

Федеральное авиационное управление США уже заявило, что организует массовую доставку вакцины, которая, как ожидается, вскоре получит лицензию на экстренное использование.

Командовать вакцинацией Канады будет генерал



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что программой иммунизации в стране доверено руководить генералу Дени Фортину, который возглавлял миссию НАТО в Ираке, а также канадские войска в Афганистане и Боснии.

"Это будет крупнейшая иммунизация в истории нашей страны, — пообещал Трюдо. — И, как говорят наши эксперты, если все пойдет хорошо, у нас есть все шансы на то, чтобы к следующему сентябрю вакцинировать большинство канадцев".

В Канаде также пока отмечен рост заболеваемости коронавирусом, несмотря на введенный локдаун в самом густонаселенном городе стране — Торонто.

Витамин D бесплатно



В Англии этой зимой людям со слабым здоровьем будет бесплатно выдаваться витамин D.

Это коснется примерно 2,7 млн человек, прежде всего тех, кто проживает в домах престарелых или вынужден по состоянию здоровья ограждать себя от любой инфекции, в том числе и коронавирусной.

Человек обычно получает витамин D от солнечных лучей, однако в этом году многие большую часть теплого времени года из-за локдаунов провели в помещении. К тому же пожилым, а также людям с темным цветом кожи, нужны более высокие дозы.

Пока точно не установлена связь между низким уровнем этого витамина в крови и тяжестью протекания коронавирусной инфекции, однако некоторые клинические данные указывали, что такая взаимосвязь может иметь место.