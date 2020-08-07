Covid-19: в Испании из-за новой вспышки изолировали целый город

Власти автономного сообщества Кастилия и Леон, в состав которго входит Аранда-де-Дуэро, не увидели другой возможности остановить распространение коронавируса, кроме жесткого карантина. За последние сутки в городе зарегистрировали 230 новых случаев заболевания.

"Большинство случаев заражения — это семейный круг, — рассказал представитель правительства автономного сообщества Роберто Саис. — Люди подхватили коронавирус на встречах семьи и друзей".

Жесткий карантин будет действовать в городе с 7 августа и до улучшения эпидемической обстановки. Решение властей о закрытии города в четверг одобрил суд.

Сообщается, что владельцы городских магазинов готовятся к еще одному "черному" месяцу. "Август очень важен для нашего годового дохода, — отметила хозяйка магазина одежды. — Обычно в это время года к нам приезжают гости из других регионов и стран".

CyL — Sanidad aísla Aranda de Duero tras registrar 230 casos activos de la covid https://t.co/i3SrZ1tiQT pic.twitter.com/QDqqFdnkFm — El Día de Valladolid (@DiadeValladolid) August 7, 2020



Тем временем в Великобритании в изоляции оказались жители шотландского города Абердин с населением более 200 тысяч человек. Само Соединенное Королевство вводит карантин для тех, кто приезжает из Андорры, Бельгии и с Багамских островов.

Европа остается наиболее пострадавшей от пандемии частью света: число жертв Covid-19 превышает 212 тысяч. Тем не менее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предлагает не сгущать краски: "Это еще не вторая волна, все не так плохо. Но мы должны быть бдительными и придерживаться правил, чтобы эпидемия на вышла из-под контроля".

По данным ВОЗ на 7 августа, коронавирусной инфекцией заразились 19 млн человек по всему миру, более 712 тысяч умерли.