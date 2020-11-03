В Германии — рост числа молодых пациентов с тяжелой формой Covid-19

В Германии за истекшие сутки зарегистрировано 15 352 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 560 378 человек, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). С момента появления инфекции в ФРГ от заболевания Covid-19 скончались 10 661 человек, около 371 500 человек выздоровели.

В стране растет число молодых пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. В отличие от первой волны пандемии минувшей весной, сейчас в реанимациях много и относительно молодых больных Covid-19, заявил директор отделения интенсивной терапии гамбургской университетской клиники Эппендорф (UKE) Штефан Клуге. "У нас на лечении находится много пациентов значительно моложе 50 лет, часть из которых не имеет сопутствующих заболеваний", — сообщил он в эфире радиостанции Bayern 2.

Коронавирусом заразился премьер-министр немецкой федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке. 1 ноября он почувствовал первые симптомы респираторного заболевания и после этого не участвовал в официальных мероприятиях и встречах, сообщил представитель земельного правительства Флориан Энгельс в Потсдаме. 31 октября Войдке присутствовал на официальной церемонии открытия Берлинского аэропорта, где, среди прочих, были министр транспорта ФРГ Андреас Шойер, директор аэропорта Энгельберт Лютке Дальдруп, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и глава концерна Lufthansa Карстен Шпор.

Эпидемия Covid-19 в США вступает в "смертоносную фазу"



За минувшие 24 часа в США выявлено не менее 93 223 новых инфицированных коронавирусом, а общее число случаев возросло до 9,38 миллиона. Число летальных исходов от пневмонии Covid-19 увеличилось на 533 до порядка 231,4 тысячи.

Эпидемия Covid-19 в США вступает в "смертоносную фазу", которая требует от властей более агрессивных действий, пишет газета The New York Times со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом доктора Дебору Биркс. По данным издания, такое предостережение содержится в частном меморандуме Биркс, который она направила сотрудникам американской администрации. "Мы входим в наиболее тревожную и наиболее смертоносную фазу пандемии", — цитирует газета слова координатора.

По данным американского института Джонса Хопкинса на утро вторника, 2 ноября, в США с начала пандемии отмечено 9 291 245 подтвержденных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, от последствий инфекции скончался 231 551 пациент.

США возглавляют печальный рейтинг пандемии, опережая по уровню инфицирования населения и смертности остальные страны. Следующие за ними строчки в таблице занимают Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.

В России вновь более 18 тысяч новых заражений



По состоянию на утро 3 ноября в России зарегистрировано 18 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, умерли за сутки 355 пациентов, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Пятый день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающим 18 тыс. в сутки.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице число выявленных случаев составило 5150, умерли за сутки 63 человека.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 1 673 686 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число умерших за весь период составило 28 828. Общее число активных случаев коронавирусной инфекции в стране по данным на вторник составляет 393 494 человека.

Рекордные показатели в Украине



В Украине за истекшие 24 часа зафиксировано 8889 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является новым суточным рекордом с начала пандемии. Умерли 157 пациентов, сообщает Минздрав Украины в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

С начала пандемии число инфицированных на утро вторника составило 411 093 человека, 7532 пациентов умерли от Covid-19.

Наибольшее число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом отмечено в Киеве (789), Харьковской (712), Хмельницкой (506), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.

Евросоюз готовится к вакцинации



Во всех странах-членах Евросоюза необходимо провести быструю подготовку к вакцинации от коронавируса, заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. "Когда будет найдена вакцина, мы должны начать вакцинацию как можно скорее", — заявила она в интервью немецкому изданию Die Welt. Однако точной даты предполагаемого начала вакцинации назвать нельзя. По словам Кириакидес, "Covid-19 — это самый большой кризис в области здравоохранения на памяти человечества".

Меж тем Международная инициатива по созданию вакцины против коронавируса CEPI объявила о намерении финансировать разработку китайской вакцины от SARS-CoV-2, которую ведет фармацевтический концерн Clover Pharmaceuticals. На эти цели CEPI выделит еще до конца года 328 млн. долларов, сообщает агентство Reuters. Альянс CEPI поддерживают 14 штатов стран мира, а также Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Во Франции — новые смерти от последствий болезни



Во Франции за сутки зарегистрировано 418 смертей от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество умерших от заболевания Covid-19 превысило 37 400 человек. Во Франции в целом 2 ноября коронавирус был выявлен у 52 518 человек, 430 пациентов были госпитализированы в отделения интенсивной терапии. Общее количество пациентов с этим заболеванием в таких отделениях достигло 3721.

