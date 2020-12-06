aA
Глава ведомства федерального канцлера Браун уверена, что немецкое мобильное приложение Corona Warn-App более эффективно, чем его азиатские аналоги.
COVID-19: в ФРГ приложение предупредило свыше 1,5 млн человек о риске заражения
© Schutterstock nuotr.

Мобильное приложение Corona Warn-App, предназначенное для отслеживания цепочек заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в ФРГ, предупредило о возможной инфекции уже свыше 1,5 млн человек. Об этом заявила глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, которое оно публикует в воскресенье, 6 декабря.

По словам Браун, приложение работает "именно так, как должно". Благодаря ему, в частности, удалось выявить кластеры инфекции, о которых медики не знали ранее. "На данный момент свыше 100 тысяч пользователей сообщили в приложении о положительных тестах на коронавирус", - подчеркнула глава ведомства федерального канцлера. Если учитывать, что у каждого пользователя в среднем порядка 15 контактных лиц, в целом по стране о возможной угрозе заражения были уведомлены более 1,5 млн человек.

Статьи по теме:
НЦОЗ: мобильное приложение KoronaStopLT установили 10 тысяч человек  (14)
В Литве начинает действовать приложение, фиксирующее нахождение рядом с зараженным коронавирусом  (37)

"Азиатские аналоги менее точны"

Хельге Браун уверена, что немецкое приложение более эффективно, чем его азиатские аналоги. "Азиатские приложения, которые используют данные GPS, гораздо менее точны и рекомендуют большему числу людей без необходимости переходить в режим карантина", - пояснила она. Кроме того, преимущество Corona Warn-App состоит в том, что оно напрямую привязано к данным немецких лабораторий, и при положительных результатах анализов пользователи узнают об этом сразу, а не когда их оповещает семейный врач, к которому данные зачастую поступают с запозданием.

Немецкая технология отличается от китайской и российской. Corona Warn-App, в частности, не отслеживает маршрут человека, не требует его имя (вместо него пользователь получает постоянно меняющийся номер), а только отмечает расстояние до других мобильных телефонов с установленным приложением. Для этого используется технология беспроводной передачи данных bluetooth. Программа может быть в любой момент удалена со смартфона, и ее установка не является обязательной.

Многие больницы в ФРГ - на пределе возможностей

Между тем в условиях роста числа инфицированных в Германии многие больницы в ФРГ уже работают на пределе возможностей. Об этом Welt am Sonntag заявил председатель Немецкого больничного общества (DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß). "В отдельных землях, таких как Саксония, число пациентов в отделениях интенсивной терапии - в пять раз больше, чем в апреле. Там больницы достигли пределов вместимости или уже превысили их", - отметил Гас. В целом по стране, по данным DKG, в палатах интенсивной терапии размещено на 40 процентов больше пациентов, чем во время первой волны пандемии весной. Кроме того, в обычных палатах лечатся порядка 16 тысяч больных с симптомами COVID-19. "Применительно к этим пациентам нагрузка по уходу значительно выше, чем у других заболевших", - добавил глава DKG.

По данным на 5 декабря, вирус SARS-CoV-2 в Германии за последние 24 часа был выявлен еще у 23 318 человек, всего в Федеративной Республике с начала пандемии было подтверждено свыше 1 млн 153 тыс. заражений. За этот период в стране скончались 18 517 пациентов с COVID-19 (суточный прирост в 483 летальных исхода). Порядка 835 700 человек, инфицированных коронавирусом, выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Президент Литвы требует немедленно ужесточить карантин: новые ограничения коснутся многих (70)

Президент Гитанас Науседа призывает к немедленному...

Asociatyvi nuotr. Aurelijus Veryga

Планируется ужесточение карантина: школы в обязательном порядке вернутся к удаленному обучению (51)

Число новых случаев коронавируса в Литве не...

Gitanas Nausėda Kęstutis Girnius Mažvydas Jastramskis

Науседа ведет себя гораздо мягче, чем предполагалось: для этого было как минимум две серьезные причины (14)

В пятницу президент представил свое решение по списку...

Беларусь: в Минске и других городах проходит "Марш воли" (242)

В Беларуси продолжаются массовые протесты после...

В Литве подтверждено 2219 новых случаев коронавируса и 15 смертей (15)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2219 новых...