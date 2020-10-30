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Парижане устремились в деревню
Огромные автомобильные пробки общей протяженностью около 700 км образовались на всех шоссе в окрестностях Парижа вечером в четверг.
По мнению французских СМИ, парижане, которые могут себе это позволить, спешили перед началом общенационального локдауна уехать из города, чтобы провести карантин в провинции.
Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020
Жесткие ограничительные меры, о которых объявил во вторник президент Эммануэль Макрон, вступили в силу в полночь с четверга на пятницу.
Людям предписано оставаться дома, за исключением поездок на работу и с работы и по жизненной необходимости. Перед каждой вылазкой необходимо заполнить особую электронную форму. Такой режим продлится весь ноябрь.
24-летняя Анна рассказала корреспонденту Le Figaro, что едет в семейный загородный дом на севере Франции. По ее словам, первый карантин она провела в парижской квартире, и это было психологически тяжело, а там чистый воздух, лучше дышится и больше свободы.
Движение было затруднено в обоих направлениях. Вероятно, пока одни парижане покидали город, другие возвращались в столицу из отпусков с детьми — осенние школьные каникулы в стране заканчиваются в День Всех Святых 1 ноября.
Раздраженные водители отчаянно сигналили, но автомобильный поток почти не двигался.
Большие пробки образовались также вокруг Лиона, Бордо и других крупных городов.
Подобный массовый исход наблюдался и в марте, когда Франция в первый раз уходила на карантин.
Тогда многие провинциалы проявляли враждебность к приехавшим парижанам — из опасения, что те привезли коронавирус. Сейчас страна заражена практически равномерно, в отличие от весны, когда заболеваемость сконцентрировалась в Париже и на северо-востоке Франции.
В четверг во Франции заболели 47 637 человек, 250 больных скончались. Президент Макрон в телеобращении во вторник сказал, что "вторая волна коронавируса, без сомнения, хуже первой".
Что еще происходит в мире:
Британские графства Ноттингемпшир (с пятницы) и Западный Йоркшир (с понедельника) переводятся на третий, самый высокий уровень ограничений по коронавирусу. Число людей, живущих в условиях третьего уровня, достигнет почти 20% населения Англии, или 11 млн человек.
Третий уровень означает запрет принимать дома гостей и общаться в открытых местах, таких как парки, группами свыше шести человек, закрытие баров и пабов (но не ресторанов), вещевых рынков, игровых и тату-салонов.
В последний вечер перед ужесточением карантина в Ноттингеме молодежь устроила уличный карнавал с коллективным распитием спиртного.
В четверг в Великобритании заболели 23 065 человек и 280 умерли. Всего с начала пандемии скончалось почти 46 тысяч человек.
Заполняемость больниц в среднем по стране пока ниже, чем весной. Значительно хуже ситуация на севере Англии, на который приходится около половины всех случаев госпитализации.
По всей Франции с сегодняшнего дня выходить из дома можно только на работу, в школу, за продуктами и лекарствами, для короткой пробежки или чтобы выгулять собаку. Ношение масок обязательно для всех, кроме детей младше шести лет.
13 из 17 автономных регионов Испании закрыли свои границы на въезд и выезд.
Ожидается, что об усилении карантинных мер объявят в пятницу правительства Австрии, Греции и Бельгии.
На Украине за минувшие сутки умерли 173 человека, 3394 человека выздоровели. Обе цифры — самые высокие с начала пандемии.
В четверг в США был поставлен рекорд по числу новых случаев — было зарегистрировано более 91,2 тыс. новых заражений. 21 штат сообщил, что в больницах находится набольшее количество пациентов с Covid-19 с начала пандемии.
Накануне показатель смертей за сутки перевалил за тысячу. Однако все внимание сейчас приковано к грядущим президентским выборам, которые состоятся во вторник.
Стремительно растет число заболевших в Хорватии, система здравоохранения которой работает практически на пределе возможностей из-за большого числа пациентов с Covid-19. Власти страны в срочном порядке занимаются переоборудованием немедицинских помещений в больничные палаты.
В Загребе суточный показатель новых случаев заражения приближается к 3 тыс. За прошедшие сутки тест на Covid-19 оказался положительным более чем у 2,7 тыс. человек, было зарегистрировано 20 смертей. Эпидемиологи предупреждают, что количество новых заражений за сутки может достичь 4 тыс.
Легче предупредить, чем лечить
Группа экспертов ООН опубликовала доклад, в котором рекомендует для предотвращения в будущем эпидемий, подобных Covid-19, резко сократить контакты между людьми и фауной, особенно дикой.
Почти 70% вредных для человека бактерий и вирусов имеют животное происхождение, указывают ученые.
По их подсчетам, полный запрет торговли дикими животными, птицами и растениями обойдется мировой экономике в 22-31 миллиард долларов в год, а нынешняя пандемия коронавируса — в 16 трлн долларов.
Авторы доклада признают, что некоторые их предложения, например, отказ от хозяйственного освоения новых земель, сокращение международного туризма и потребления мяса, получаемого путем пастбищного содержания скота, вызовут в мире сопротивление.
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