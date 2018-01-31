Как пишет Ослунд, в первоначальном варианте "кремлевский доклад" должен был назвать предпринимателей и "олигархов", которые заработали свое состояние незаконным путем – при помощи контактов с Кремлем. Однако в последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек, – кто, сейчас неизвестно, – отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes, – отмечает Ослунд и продолжает:

"Сделав это, высокопоставленный чиновник выставил на посмешище из правительственных экспертов, подготовивших другой доклад, сделал принятый летом новый закон о санкциях неэффективным и превратил в издевку санкции против России в целом... Если эти выдержки из телефонной книги Кремля будут иметь какие-то последствия, это объединит российскую элиту позади Путина, тогда как авторы закона стремились разделить ее и предложить влиятельным россиянам возможность жить безопасно на Западе. Многие бизнесмены из списка "Форбс" – граждане других стран и живут за пределами России годами. У властей США нет никаких доказательств, что эти люди совершили какие-либо правонарушения. Главный выигравший от нового списка – президент России".

Закон о расширении санкций в ответ на вмешательство России в американские выборы президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года.

Во вторник Министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации президента, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи, в отношении которых могут быть введены санкции.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает публикацию списка как "недружественный акт", но отвечать на него не будет, так как не намерена ухудшать отношения с США.