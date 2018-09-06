Так как у CNN и The Washington Post "особые" отношения с президентом Дональдом Трампом (тот называет эти либеральные СМИ врагами нации, обвиняет в фейковых новостях про себя, а те в ответ "клеймят" президента), то американский лидер на смог избежать шуток на тему, что стихия совсем не случайно обрушилась на дом по адресу Пенсильвания-авеню, 1600.
Якобы молнию направляла рука Бога, что это те самые "гром и молния", которые принес на голову Трампа журналист The Washington Post Боб Вудворд в своей новой книге "Страх: Трамп в Белом доме", рассказав о позорных моментах правления главы государства, о том, что Белом доме считают, что Трамп потерял рассудок, что он идиот с уровнем развития пятиклассника и т.д.
Как написал портал TMZ, "Господь не послал гром или град на Белый дом, а послал молнию, чтобы поразить президента Трампа и наставить на путь истинный..., потому что немного шоковой терапии в этом случае не помешает".
During a thunderstorm in #DC today, ##CNN photographer @abdallahcnn captured this great image of lightning striking the #WhiteHouse this afternoon. pic.twitter.com/xnKYTAt8Ti— Matt Hoye (@mattyhoyeCNN) September 4, 2018
White House Struck by Lightning Amid Figurative Storm Brewing Over Trump https://t.co/Gchni4UTLp— TMZ (@TMZ) September 5, 2018
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