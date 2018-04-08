США и Северная Корея на протяжении долгого времени ведут секретные переговоры о подготовке к предстоящему саммиту глав двух стран. Как стало известно телеканалу CNN, директор ЦРУ Майк Помпео и его подопечные несколько раз общались по этому поводу со своими коллегами из КНДР и даже встречались на территории третьей страны.

По информации американских журналистов, в секретных переговорах участвуют представители спецслужб двух стран. Одним из главных вопросов является выбор места проведения исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Как рассказали телеканалу осведомленные источники, в Пхеньяне настаивают на том, что двусторонние переговоры должны пройти именно в северокорейской столице. На данный момент неизвестно, согласится ли на это Белый дом. Также рассматривается вариант со столицей Монголии Улан-Батором в качестве площадки для переговоров.

Как только стороны утвердят место проведения переговоров Трампа и Ким Чен Ына, следующей темой для обсуждения станет выбор конкретной даты. По словам собеседников телеканала, речь идет о конце мая или июне этого года.

В марте президент США к удивлению всего мира принял приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а Вашингтон и вовсе недавно анонсировал новые "самые масштабные" санкции против КНДР.

Трамп в своем духе заявил, что ожидает в ходе переговоров с Ким Чен Ыном заключения "величайшей сделки" для мира. "Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо и мы добьемся грандиозного успеха. Они (КНДР) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно", - выражал уверенность американский президент.

Покинувший пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон ранее сообщал журналистам, что встреча может пройти до конца апреля. До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейском лидером.