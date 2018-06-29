По словам источников, американский лидер, в частности, говорил о намерениях вывести войска США из Сирии в понедельник на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. Лидеры подробно обсуждали ситуацию в ближневосточной стране.

"Как сообщил CNN один из источников, Трамп полагает, что сможет заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно так называемой закрытой зоны в юго-западной части Сирии, что позволит США выйти как можно скорее", — говорится в материале, который цитирует ТАСС.

Согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль "над территорией вблизи границы с Иорданией", отмечает CNN.

При этом Трамп, по данным источников, якобы рассчитывает получить гарантии относительно безопасности сирийской оппозиции, которая пользуется поддержкой США, а также ее свободного выхода из данного региона. Кроме того, американский лидер якобы рассчитывает добиться содействия Москвы в том, что касается ограничения присутствия пользующихся поддержкой Ирана сил на юго-западе Сирии.

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, встреча президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.