Федеральное бюро расследований (ФБР) подозревает Россию в причастности к беспорядкам в Шарлотсвилле в 2017 году. Об этом член Палаты представителей Конгресса США Том Гарретт заявил в субботу, 11 августа, в интервью телеканалу CNN.
По словам конгрессмена, около двух месяцев назад он находился на закрытом заседании ФБР с участием директора бюро Кристофера Рэя. Конгрессмен спросил, связано ли вмешательство России с произошедшим в Шарлотсвилле, и получил утвердительный ответ. Полученная информация не является секретной, подчеркнул Гарретт.
Россия "стремится столкнуть американцев друг с другом, чтобы подорвать доверие к демократиям западного образца", заявил конгрессмен.
Протест ультраправых группировок
12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли столкновения между представителями ультраправых группировок и их противниками после решения властей демонтировать памятник командующему силами конфедератов в гражданской войне генералу Роберту Эдварду Ли, который считается противоречивой личностью в истории США. Протест поддержали, в частности, расистская группировка "Ку-клукс-клан" и правоэкстремистское движение "Альтернативные правые".
В ходе акции один из ее участников, придерживающийся неонацистских взглядов, на автомобиле въехал в толпу демонстрантов. В результате одна женщина погибла и еще 19 человек получили травмы.
После трагедии президент США Дональд Трамп напрямую осудил националистов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с происшествием призвал к борьбе с расизмом и другими проявлениями ксенофобии.
В Германии отменили запрет на нацистскую символику в видеоиграх (1)
Власти Германии приняли решение отменить запрет на...
Министр экономики ФРГ предупредил о последствиях глобальной торговой войны
Торговая война подрывает экономический рост и...
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия (2)
Лидеры пяти прикаспийских государств подписали в Актау...
CNN: ФБР подозревает РФ в причастности к столкновениям в Шарлотсвилле (21)
Конгрессмен Том Гарретт получил информацию о возможной...
Курт Волкер прокомментировал видео ОБСЕ о грузовиках из РФ в Донбассе (43)
Россия намеренно поддерживает бои на востоке Украины,...
TOP новостей
Жительница ночлежного дома: прямо скажу – живи и радуйся
"За ночлег я плачу 24 евро с чем-то в месяц. За свет и воду...
1 сентября в Литве будет ограничена продажа алкоголя (45)
В этом году учебный год в Литве начнется не 1, а 3...
Энтузиасты хотят поднять литовский флаг в космос (61)
Несколько энтузиастов, работающих в сфере технологий,...
Клиенты атакуют магазин джинсов в Паланге (16)
В самом центре литовского курорта Паланга , рядом с...
Вильнюсская мэрия: стоимость дворца профсоюзов установит суд (4)
После того как кредиторы компании VIPC Vilnius , которая...