Конгрессмен Том Гарретт получил информацию о возможной причастности России к беспорядкам в Шарлотсвилле на закрытом заседании ФБР, сообщил телеканал CNN.
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Федеральное бюро расследований (ФБР) подозревает Россию в причастности к беспорядкам в Шарлотсвилле в 2017 году. Об этом член Палаты представителей Конгресса США Том Гарретт заявил в субботу, 11 августа, в интервью телеканалу CNN.

По словам конгрессмена, около двух месяцев назад он находился на закрытом заседании ФБР с участием директора бюро Кристофера Рэя. Конгрессмен спросил, связано ли вмешательство России с произошедшим в Шарлотсвилле, и получил утвердительный ответ. Полученная информация не является секретной, подчеркнул Гарретт.

Россия "стремится столкнуть американцев друг с другом, чтобы подорвать доверие к демократиям западного образца", заявил конгрессмен.

Протест ультраправых группировок

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли столкновения между представителями ультраправых группировок и их противниками после решения властей демонтировать памятник командующему силами конфедератов в гражданской войне генералу Роберту Эдварду Ли, который считается противоречивой личностью в истории США. Протест поддержали, в частности, расистская группировка "Ку-клукс-клан" и правоэкстремистское движение "Альтернативные правые".

В ходе акции один из ее участников, придерживающийся неонацистских взглядов, на автомобиле въехал в толпу демонстрантов. В результате одна женщина погибла и еще 19 человек получили травмы.

После трагедии президент США Дональд Трамп напрямую осудил националистов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с происшествием призвал к борьбе с расизмом и другими проявлениями ксенофобии.

Deutsche Welle
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