Исследователи проанализировали 22 компьютерные модели, отражающие климатические изменения, и пришли к выводу, что к концу ХХI века температурные рекорды будут регулярно фиксироваться на 58% территории Земли, в частности, на 67% территорий наименее развитых стран, а также островных государств.

Как напомнила в связи с этим телекомпания CNN, по оценкам экспертов Национального управления США по проблемам океанов и атмосферы, с 1901 по 1975 год температура на поверхности Земли повысилась на 0,7-0,9 °C, а с 1975 года процесс потепления резко ускорился, сейчас средняя температура у поверхности Земли выросла на 1,5-1,8 °C. 10 наиболее теплых лет пришлись на период после 1998 года.

Согласно прогнозам американского федерального ведомства - Центра по контролю над заболеваниями и профилактики - резкое потепление климата может привести к росту сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, загрязнению воздушной среды и частым случаям астмы. В 2014 году эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозировали, что в период с 2030 по 2050 год факторы, связанные с потеплением климата, могут привести к росту смертности на 250 тыс. человек ежегодно, причем, как отметила телекомпания, такой прогноз считается достаточно консервативным.