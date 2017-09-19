Отмечается, что представители США оказывали медицинскую помощь бойцам сирийских повстанческих сил, которые пострадали в результате атаки. Снимок одного из раненых, которому оказывается помощь, размещен на странице международной коалиции в Twitter.

#SDF & Coalition medics treat SDF wounded by Russian airstrike on known loc. Many #SDF from tribes local to Dayr Az Zawr, fighting vs. ISIS pic.twitter.com/rA4mkkzvKQ

— OIR Spokesman (@OIRSpox) September 16, 2017

Источники телеканала отметили, что США в настоящий момент склонны расценивать произошедшее как случайность, а не как умышленное нападение на американские войска со стороны российских ВКС. По их мнению, причиной такой близости удара к месту дислоцирования спецназа США могла быть ошибка российского пилота или отклонение бомбы от курса.

Собеседники CNN отметили, что независимо от обстоятельств атаки случившееся в очередной раз подчеркивает риск столкновения российских, сирийских, американских и поддерживаемых США вооруженных групп, ведущих боевые действия в Сирии в непосредственной близости друг от друга.

Удар российских ВКС близ сирийского города Дейр-эз-Зор был нанесен 16 сентября. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* сообщила на своем сайте, что "примерно в 00:30 ночи по Гринвичу 16 сентября российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции".

Сообщалось, что международные силы также находились неподалеку от места обстрела, но никто из их представителей не пострадал. В заявлении утверждалось, что российская сторона знала о расположении в этом районе бойцов сирийской оппозиции и советников коалиции и тем не менее нанесла удар.

В Минобороны РФ опровергли обвинения США, заявив, что авиация РФ бомбит только позиции "ИГ", а коалицию заблаговременно предупреждали об операции близ Дейр-эз-Зора. "Во избежание ненужной эскалации командование российской группировки войск Сирии по существующему каналу связи заблаговременно довело американским партнерам границы проведения военной операции в Дей-эз-Зоре", — заявлял официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Инцидент в Дейр-эз-Зоре вынудил Россию и США провести ряд переговоров на высоком уровне. В частности, произошедшее обсуждалось на встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и во время телефонного разговора главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда с начальником российского Генштаба генералом Валерием Герасимовым.