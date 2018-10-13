Россия не может найти источник для создания критически важных компонентов, необходимых для производства гиперзвуковой ракеты "Авангард", которую в марте 2018 года презентовал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с соответствующим отчетом американской разведки.

Как утверждается, используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту, о чем известно производителям. "Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе (в атмосферу - Ред.), из-за чего внутренние системы дают сбой", - констатировал один из собеседников CNBC.

Пентагон: пока из Москвы есть только громкие слова об успехах

В то же время, как отмечают источники телеканала, разработка ракет "Авангард" является для Москвы приоритетной задачей, и власти РФ по-прежнему ожидают, что программа будет завершена к 2020 году.

Представитель Минобороны США Эрик Пэхон заявил, что Пентагон наблюдает за российскими попытками разработать высокотехнологичное оружие, но пока "видит больше громких заявлений об успехах, чем реальных доказательств".

Сообщение CNBC опровергает утверждения российских властей, которые еще в июле 2018 года объявили о завершении разработки гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" и начале его серийного производства. Эти ракеты вместе с другими видами вооружений Владимир Путин презентовал 1 марта во время послания Федеральному собранию.