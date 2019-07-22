В возрасте 72 лет скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано. Об этом сообщает Reuters.
Yukiya Amano
© AFP / Scanpix

Ранее в СМИ появились данные о том, что Амано досрочно уйдет с поста. Источники объяснили это проблемами со здоровьем.

”Секретариат Международного агентства по атомной энергии с глубочайшей печалью информирует о кончине генерального директора Юкии Амано”, — говорится в заявлении организации.

Юкия Амано — это японский дипломат, который работал в ООН. С 2005 года он был японским послом в МАГАТЭ, а с 1 декабре 2009 года возглавил организацию.

Статьи по теме:

МАГАТЭ проведет 10 июля экстренное заседание по Ирану (1)

Созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ по ядерной...

Литва призывает МАГАТЭ предпринять действия: проблемы безопасности БелАЭС не решены (37)

Литва призвала Международное агентство по атомной...

В мире

Cкончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

В возрасте 72 лет скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия...

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по...

В Иране сообщили о поимке 17 шпионов ЦРУ

Пойманные в Иране предполагаемые агенты Центрального...

На зарубежных избирательных участках Украины победила партия Порошенко

Центральная избирательная комиссия Украины...

Протесты в Гонконге не утихают: слезоточивый газ, резиновые пули и стычки

В воскресенье группа вооруженных палками людей напала...

TOP новостей

Специалисты опровергли информацию о снижении цен на новое жилье в Литве (2)

Цены на новое жилье в Вильнюсе падают – об этом на...

Всю неделю в Литве будут проходить полицейские рейды

С 22 июля по всей Литве полиция больше внимания будет...

Всеволод Чернозуб. Девятая. Верховная. Зеленая.

Выборы в Верховную Раду девятого созыва продолжают...

Погода: после дождей снова придет тепло

В понедельник в Литве погоду обусловит небольшой,...

Магазин Lidl откроется в торговом центре GO9

Торговая сеть Lidl сообщила, что откроет магазин в...