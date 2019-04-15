Напоминающая голливудский детектив история произошла в Швейцарии, в полицейском департаменте Женевы. Но раскручиваться она неожиданно начала в 200 километрах от Женевы, в кантоне Вале на юго-западе страны.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Житель Женевы приехал в Вале, чтобы вложить свои деньги в местную недвижимость. Однако риелторов очень насторожил тот факт, что гражданин Швейцарии привез деньги с собой наличными — полмиллиона франков (440 тысяч евро). Такое количество пачек банкнот вызвало подозрение, и риелторы немедленно сообщили в налоговую службу Женевы.

Налоговые инспекторы подняли бумаги и выяснили, что 40-летний покупатель недвижимости все последнее время декларировал лишь 40 тысяч франков в год, и не понятно, откуда у него взялись эти средства. Гражданина задержали, заподозрив в неуплате налогов и сокрытии доходов. Его поместили под стражу и начали следствие. Были проведены обыски, выемки документов и изъятие цифровых носителей. На одном из найденных у задержанного смартфонов следователи и обнаружили в приложении WhatsApp переписку с полицейскими.

Как выяснилось, задержанный оказался сутенером со стажем, а представители женевской полиции, судебной полиции и сотрудники муниципалитета (всего около 20 человек) возмездно с ним "сотрудничали". В течение шести с лишним лет эти госслужащие помогали сутенеру вести его дела, получая взамен не только оплату деньгами, но и "натурой" работниц.

Найденные фото, видео и документы свидетельствовали, что подозреваемые госслужащие помогали сутенеру снимать квартиры для проституток. Другие за вознаграждение вербовали новых девушек. Иногда сутенер бесплатно предоставлял полицейским шампанское и проституток, а некоторые из этих пирушек снимал на видео для последующего шантажа.

Как пишет швейцарская "Наша Газета" со ссылкой на Le Matin, расследование ведется в напряженной обстановке. Прокурор Оливье Жорно взял расследование под личный контроль, ему напрямую докладывают о делах полицейских, попавших под следствие. Расследование ведет Генеральная инспекция (IGS), так называемая "полиция над полицией", созданная в 2007 году.

О масштабности дела свидетельствует еще один факт: один из сотрудников IGS, пришедший в инспекцию три месяца назад, а ранее работавший в судебной полиции, ушел из IGS. И, как оказалось, он тоже был замешан в этом деле.

Несмотря на то, что проституция в Швейцарии разрешена законом, регулируется этот рынок очень жестко: у организаторов и самих проституток должны быть оформлены все необходимые документы и заполнены налоговые ведомости. Заведения, где работает две и более проститутки, должны регистрироваться как массажные салоны. Проститутки обязаны не только регистрироваться в администрации и выплачивать налоги, но и регулярно проходить медицинский осмотр.

Федеральная службы статистики Швейцарии оценивает объем секс-индустрии в стране в 3 млрд долларов в год. В среднем, сотрудницы швейцарских борделей зарабатывают от 200 до 1000 франков в день (175-880 евро), а их средний годовой доход составляет около 125 тысяч франков (110 000 евро). Но представительницы этой профессии вынуждены тратить большие суммы на аренду помещений.

NEWSru.com
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