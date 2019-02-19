"CityJet является лидирующим в Европе провайдером долгосрочных лизинговых услуг, включая "мокрый лизинг", и мы не пересматриваем своей бизнес-модели", - заявил ТАСС глава пресс-службы ирландского авиаперевозчика Ричард Мур.

Он также отверг заявление ГСС о том, что компании "активно взаимодействуют" для решения вопроса с 7-ю SSJ-100, находящимися в парке у CityJet. "У нас нет активного взаимодействия с ГСС, наши последние коммерческие операции состоялись 7 января", - сообщил Мур. Он добавил, что "правила конфиденциальности, которых придерживается CityJet, не позволяют ему дать более подробные комментарии на этот счет".

Ранее газета "Ведомости" написала, что CityJet - единственный европейский эксплуатант российского самолета - вернула SSJ-100 лизингодателю. Это подтверждалось и данными портала по отслеживанию самолетов flightradar24. Так, пять SSJ-100 в январе 2019 года перелетели в ирландские Дублин или Шэннон и с тех пор находятся там. Еще два самолета осенью 2018 года отправились в Венецию, где стоят до сих пор. Информация о SSJ-100 пропала и с сайта CityJet.

Контракт на поставку CityJet 15 самолетов SSJ-100 был подписан в октябре 2015 года сроком на 4 года. Он также предусматривал опцион еще на 16 лайнеров. В сделке приняли участие ВЭБ и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР. Всего ирландскому перевозчику успели передать семь бортов.

Однако впоследствии авиакомпания Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась арендовать SSJ-100. Авиакомпания объяснила это нехваткой запасных частей, из-за которой самолеты слишком долго простаивают.

В ГСС заявили, что эта информация не соответствует действительности, а компании "активно взаимодействуют", в том числе по вопросу с SSJ-100, в связи с тем, что CityJet пересматривает свою бизнес-модель.

"По CityJet у нас ситуация следующая: они свою бизнес-модель поменяли, как вы знаете, они ушли от программы полетов в Лондон-Сити и перешли на модель "мокрого" лизинга с компанией Brussels Airlines и не только, - говорил президент ГСС Александр Рубцов.. - Поэтому мы, видимо, будем диверсифицировать наш контракт, потому что предыдущие договоренности были одни, а жизнь повернулась другим образом. Поэтому не исключаем, что в судьбе этого контракта могут быть разные повороты. Скорее всего, ясность с ними будет в первом квартале".

Рубцов добавил, что "CityJet - это хорошая история". "Но мы не исключаем того, что можем и закончить нашу историю взаимоотношений, если мы не придем к какому-то иному варианту. <...> Мы находимся с ними в переговорном процессе, но не исключаю, что мы можем в следующем году эту тему завершить", - пояснил он.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, уже была достигнута предварительная договоренность с авиакомпанией Adria Airways (Словения) о передаче ей этих самолетов SSJ-100. По его словам, проблема заключалась в том, что CityJet не смогла избрать "качественную бизнес-модель с использованием SSJ-100", а решение авиакомпании не связано с претензиями к качеству самолетов или их обслуживанию.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тысячи километров, вместимость - 98 пассажиров. Производство SSJ-100 началось в 2011 году.

В конце ноября 2018 года стало известно, что компания-производитель "Суперджета" - "Гражданские самолеты Сухого" и словенская Adria Airways подписали соглашение о намерениях по приобретению 15 самолетов SSJ-100. Тогда сообщалось, что поставки планируются с 2019 года. Также стороны договорились о создании совместного предприятия по техобслуживанию и ремонту SSJ-100 в аэропорту Ljubljana Airport.

В рамках других соглашений 28 бортов SSJ-100 ГСС поставила мексиканской авиакомпании InterJet и еще один - на Мальту, передает РБК.

Еще одним покупателем мог бы стать Иран, но сделку с ним заблокировали в Вашингтоне. Минфин США не выдал экспортный сертификат на продажу самолета SSJ-100 в Исламскую Республику на том основании, что более 10 процентов комплектующих этого лайнера - американского производства. Между тем иранские компании были готовы купить 40 SSJ-100, сообщали РИА "Новости" .

Александр Рубцов жаловался, что из-за плохих продаж новейшего самолета его производство не приносит прибыли. Выпуск SSJ-100 станет рентабельным, когда его объем достигнет 30-32 пассажирских самолетов и не менее пяти бизнес-джетов в год, добавил он.

"Ну, кому он нужен"

В ноябре 2018 года амбициозный проект российской власти по созданию SSJ-100, который должен был стать конкурентом мировых лидеров Boeing и Airbus, неожиданно раскритиковала даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы же великая авиационная страна. Нельзя разработать региональный самолет? Этот Sukhoi Superjet 100 сделали. Ну, кому он нужен? Он не годится для региональных перевозок. "Аэрофлот" говорит: "купили, стоит у борта". За рубеж никто не покупает. Самолет на самом деле на 80%, если не больше, зарубежный. И чего мы достигли? А денег сколько закачано? Вы знаете, сколько денег закачано?" - сказала Матвиенко на встрече с главой Минтранса Евгением Дитрихом.

Первый летный Sukhoi Superjet 100 представили публике 26 сентября 2007 года. Это российский ближнемагистральный самолет. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Лайнер разработало АО "Гражданские самолеты Сухого" в стратегическом партнерстве с итальянской компанией Alenia Aeronautica (впоследствии Leonardo Aircraft), в кооперации с французской Snecma, американской корпорацией Boeing и некоторыми другими иностранными компаниями.

В проекте также участвовали американские Autronics (Curtiss Wright, поставляет противопожарные системы), B/E Aerospace (кислородные системы), Honeywell (вспомогательные силовые установки), Parker (гидравлические системы), Hamilton Sundstrand (системы электроснабжения), Goodrich (колеса и тормоза).

На этапе проектирования в составе самолета было предусмотрено до 80 процентов зарубежных комплектующих. Позже, как заявили в ГСС, компания приступила к разработке новой версии самолета - SSJ-100R, которая предполагает увеличение доли российских компонентов до 50-60 процентов.

К числу основных эксплуатантов относятся авиакомпании Газпромавиа, Якутия, Аэрофлот, Центр-Юг, МВД России, Lao Central Airlines (Лаос), PT Sky Aviation (Индонезия), Interjet (Мексика), писало информагентство AmurMedia.

Проект SuperJet обошелся в 44 миллиарда рублей. Но из-за ненадежного двигателя лайнерам часто требуется ремонт, отмечало OpenMedia. А по данным АПН, только на разработку SSJ-100 было потрачено 2 миллиарда долларов вместо запланированных 120 миллионов долларов.