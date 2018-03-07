На днях интернет-издание "Блокнот Волжский" написало о гибели 22-летнего Солопова со ссылкой на слова его родственников, которым стало известно о смерти молодого человека 1 марта. Как сообщалось в публикации, тело погибшего военного было доставлено на родину 5 марта. При этом точная дата его гибели на данный момент неизвестна.
По информации местных СМИ, Солопов погиб в Сирии "во время несения воинской службы". Они предполагают, что молодой человек был действующим военнослужащим, а не сотрудником частной военной компании. Об это свидетельствуют фотографии Солопова в соцсетях, а также та оперативность, с которой его тело было доставлено в Россию.
Как отмечают журналисты, на одной военной форме Солопова виден шеврон, напоминающий эмблему 291-й артиллерийской бригады 58-й армии Южного военного округа, которая вооружена гаубицами 2А65 "Мста-Б". Предположительно, Солопов обучал сирийских военных обращению с этим видом вооружений.
В конце февраля на странице элитного формирования Сирийской арабской армии "Силы Тигра" в соцсети Facebook были опубликованы фотографии, на которых один из бойцов ведет огонь из гаубицы в Восточной Гуте. Российские военные советники обучают и помогают бойцам "Сил Тигра".
В минувший четверг, 1 марта, в день, когда родственники узнали о гибели Солопова, "Силы Тигра" опубликовали видео с кадрами из Восточной Гуты. Журналисты сделали вывод о том, что бойцы группировки несут потери, потому что днем ранее они опубликовали сообщение о гибели одного из своих соратников.
5 марта Минобороны РФ объявило, что готово гарантировать неприкосновенность боевикам, насильно удерживающим жителей в Восточной Гуте, если они согласятся обеспечить беспрепятственный и безопасный выход мирного населения из подконтрольных им регионов. В ведомстве подчеркнули, что боевики в таком случае смогут даже сохранить личное оружие.
Отметим, что в заявлении российских военных не говорилось, куда боевики будут направлены дальше. Кроме того, не ясно, просчитывались ли риски от возможного освобождения вооруженных противников режима, которых и российские, и сирийские власти не раз называли террористами.
В воскресенье, напомним, президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные военные продолжат свою операцию в Восточной Гуте в пригороде Дамаска, несмотря на протесты мирового сообщества. "Нет никакого противоречия между объявленным перемирием и военной операцией против террористов", - подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава британского правительства Тереза Мэй обсудили ситуацию в Восточной Гуте и решили, что Россия должна сделать все необходимое, чтобы убедить Асада прекратить военную операцию. Лидеры пришли к выводу, что "полная ответственность за душераздирающие людские страдания лежит на сирийском режиме и России как на главном стороннике этого режима".
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