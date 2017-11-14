В российском оборонном ведомстве пока воздерживаются от комментариев, но уже удалили фото из соцсетей.

Кадры из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron были распространены вместе с сообщением минобороны России об операции сирийской армии в городе Абу-Кемаль, проведенной при поддержкке российской авиации.

Фотографии, о которых идет речь, иллюстрировали официальное сообщение минобороны в "Твиттере", в котором российские военные заявляли, что в Сирии коалиция под предводительством США обеспечивает авиаприкрытие боевикам группировки "Исламское государство".

"На фотоснимках, сделанных 9 ноября 2017 года российскими беспилотными аппаратами, зафиксировано, как вооруженные формирования ИГИЛ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе", - говорилось в сообщении минобороны.

"Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты [...] на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ," - заявили в российском оборонном ведомстве.

Примерно через час после публикации эксперты из Conflict Intelligence Team обратили внимание на сходство кадров, опубликованных российскими военными, с промо-роликом мобильной игры AC-130 Gunship Simulator студии Byte Conveyor Studios.

В министерстве обороны официально не комментировали утверждения CIT об использовании кадров из игры. Русская служба Би-би-си отправила в ведомство запрос с просьбой о комментарии.

Примерно через час после публикации СIT минобороны удалило фотографии, сопровождающие сообщение об операции в Абу-Кемале, со своей официальной страницы в "Твиттере".

Кадры войны

Это не первый случай, когда кадры из игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron пытаются выдать за съемки настоящей войны. В конце июня кадры из ролика с той же игрой появились на сайте liveleak.com. Авторы ролика утверждали, что это съемки разгрома конвоя ИГ авиацией коалиции в Сирии.

Российскому министерству обороны не впервые вменяют демонстрацию фальшивых съемок. В июне президент Владимир Путин на встрече с американским режиссером Оливером Стоуном показал ему видеозапись, которую представил как работу российских ВКС в Сирии.

Однако в CIT заявили, что на самом деле на записи были запечатлены авиаудары американской авиации по талибам в Афганистане.

Сотрудника Минобороны России, нашедшего для Путина и Оливера Стоуна американское видео из Афганистана, похоже, так и не уволили: https://t.co/dS9ENtAMbB pic.twitter.com/BZsiqDJGvz — CIT (@CITeam_ru) November 14, 2017





При этом на видео были наложены переговоры украинских военных летчиков на русском языке, записанные в Донбассе в 2014 году. По словам экспертов, точно такой же ролик - с кадрами американских авиаударов в Афганистане и наложенными на них переговорами украинских летчиков - можно найти на видеохостинге YouTube.

Журналисты CIT сделали покадровое сравнение двух видеороликов и пришли к выводу, что они абсолютно идентичны. Курьезный случай вызвал насмешки в соцсетях.

Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что видеозапись, которую президент показал режиссеру, передал Путину глава министерства обороны Сергей Шойгу.

Однако предположения о том, что Путин показал Стоуну работу авиации другого государства, Песков назвал "неверными" и "неуместными".