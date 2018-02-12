Точное количество погибших бойцов ЧВК неизвестно. Среди них, как выяснил CIT, Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста и Владимир Логинов.
Они, по информации CIT, погибли 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в долине реки Евфрат. Удары в этом регионе нанесли силы коалиции во главе с США. По информации американского командования, в результате погибли не менее 100 человек, в том числе и наемники «ЧВК Вагнера» из России.
CIT изучила страницы погибших в социальных сетях. На них после 7 февраля начали появляться сообщения с соболезнованиями от друзей и близких.
Удары коалиции США 7 февраля произошли после того, как не менее 500 человек начали «скоординированное наступление» на «Сирийские демократические силы», которые поддерживают силы коалиции. Погибшими в результате удара американское командование называет около 300 «сирийских бойцов», поддерживающих режим президента Башара Асада. В США при этом подчеркивают, что на территории Сирии ведут борьбу с терроризмом и участвовать в граждном
О том, что среди погибших есть наемники «ЧВК Вагнера», сообщил бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков). 10 февраля на своей странице «ВКонтакте» он написал, что о «сотнях» погибших российских наемников ему сообщили собственные источники. По данным Гиркина, погибших может быть около 600 человек.
Минобороны России официально сообщило, что в попавшей под удар колонне были только сирийцы. Гибель россиян в ведомстве отвергли.
Официально присутствие бойцов «ЧВК Вагнера» в Сирии неоднократно опровергалось Минобороны России, как и гибель наемников. О ней сообщали независимые расследователи, в частности, Conflict Intelligence Team.
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