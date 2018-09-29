Муаллем при этом рассказал, что российские зенитные ракетные системы С-300 должны поступить в его страну в течение двух недель."Как заявил господин Шойгу, мы получим их в течение двух недель", - сказал он журналистам.
Отвечая на вопрос о том, закроют ли данные ЗРС воздушное пространство страны от израильских самолетов, он сказал: "я надеюсь".
Напомним, 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.
"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории", - сказал Шойгу.
Такое решение Москва приняла после гибели самолета Ил-20 в Средиземном море, который был сбит сирийскими системами ПВО. Как заявили в Минобороны РФ после трагедии, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию.
Израиль, со своей стороны, вину за сбитый Ил-20 возложил на Сирию. Там категорически отвергли заявление российской стороны по поводу того, что один из истребителей F-16 якобы "прятался" за самолетом Ил-20. Эти самолеты находились в разных районах, на разных высотах и летели с разной скоростью, подчеркивают израильские военные.
Израильская армия не исключают, что сирийские ПВО могли ошибочно определить наличие в воздухе израильского истребителя. Это могло быть следствием электронной войны, которую израильтяне ведут против сирийской армии, сказано в четверг публикации газеты "Гаарец". Если это так, то речь идет об ошибке ПВО Сирии, доказывающей низкий уровень профессионализма сирийских военных.
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