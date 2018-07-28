Премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя политическую ответственность за трагедию с масштабными лесными пожарами, охватившими значительную часть страны. Как заявил политик в пятницу, 27 июля, на экстренном заседании правительства, жертвы лишились жизни "несправедливым и невероятным путем". "Мы не будем пытаться снять с себя ответственность", - добавил Ципрас.
Ранее эксперты обратили внимание на то, что много домов в Греции были построены слишком близко к лесам, в результате чего рядом с ними отсутствовали дороги для подъезда пожарных бригад. Алексис Ципрас признал факт массовых незаконных построек, заявив, что греческим властям нужно "с прискорбием" принять к сведению, что в стране допущено слишком много нарушений.
Количество погибших в результате пожаров возросло до 87. В 21-м веке ни в одном пожаре на территории Европы не погибало так много людей, отмечает AFP. Лесные пожары в Греции начались 23 июля в популярных среди туристов районах в окрестностях Афин и в прибрежной зоне. 26 июля греческие власти сообщили, что причиной пожаров могли стать поджоги.
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Ципрас взял политическую ответственность за трагедию с пожарами
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