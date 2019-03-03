Ципрас начал готовиться к выборам, заявив, что правящая партия выполнила все экономические обещания

По словам главы правительства, прошли шесть месяцев после того, как Греция вышла из трудного восьмилетнего периода, в течение которого она находилась под жестким контролем международных кредиторов в соответствии с тремя программами макроэкономической помощи от ЕС и МВФ.
"Этот выход стал отправной точкой для начала новой эпохи. Новой эпохи для Греции, правительства левых сил и партии СИРИЗА", - подчеркнул Ципрас, отметив, что стране удалось выйти из кризиса, осуществив важные структурные реформы и поддержав наиболее пострадавшие слои населения.
"Мы обеспечили услугами Национальной системы здравоохранения 2,5 млн граждан, которые до сих пор не имели медицинской страховки, профицит в экономике дал возможность осуществить выплаты пособий за последние три года", - сказал глава правительства.
Ципрас отметил, что удалось снизить безработицу в стране почти на 9%, были созданы более 350 тыс. новых рабочих мест. "Все это результаты альтернативной политики в трудных условиях, - сказал премьер. - Мы работали честно".
Премьер отметил, что СИРИЗА "отменила сокращения пенсий, вновь начала проводить коллективные переговоры обеспечила повышение минимальной зарплаты в стране на 11% до 650 евро в месяц".
"Было заложено в законодательном порядке снижение налога на недвижимость для владельцев небольших и средних квартир в размере до 50% в следующем году, осуществлено сокращение страховых взносов для ряда категорий предпринимателей, принят закон о субсидировании арендной платы для 667 тыс. греков, ускорены процедуры для приема на работу 4,5 тыс. преподавателей", - пояснил Ципрас.
В заключение Ципрас призвал все прогрессивные силы в стране поддержать партию СИРИЗА и объединить усилия для победы над неолиберальными и ультраправыми силами на предстоящих выборах в Европарламент.
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