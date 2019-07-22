Наиболее активно избиратели голосовали в Черниговской (54,79%), Тернопольской (54,21%) и Полтавской (54,10%) областях.
Самая низкая явка - в Закарпатской (41,16%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (43,93) областях.
В Киеве голосовали 48,97% избирателей.
На президентских выборах 2019 года активность избирателей в целом по Украине по состоянию на 20:00 - 61,37%.
В 2014 году явка на парламентских выборах по состоянию на 20:00 составила 53,27%.
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