Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Украине по всем 199 округам составила 49,84%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.
Наиболее активно избиратели голосовали в Черниговской (54,79%), Тернопольской (54,21%) и Полтавской (54,10%) областях.
Самая низкая явка - в Закарпатской (41,16%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (43,93) областях.
В Киеве голосовали 48,97% избирателей.
На президентских выборах 2019 года активность избирателей в целом по Украине по состоянию на 20:00 - 61,37%.
В 2014 году явка на парламентских выборах по состоянию на 20:00 составила 53,27%.
На зарубежных избирательных участках Украины победила партия Порошенко
Центральная избирательная комиссия Украины...
Протесты в Гонконге не утихают: слезоточивый газ, резиновые пули и стычки
В воскресенье группа вооруженных палками людей напала...
TOP новостей
Специалисты опровергли информацию о снижении цен на новое жилье в Литве (2)
Цены на новое жилье в Вильнюсе падают – об этом на...
Всю неделю в Литве будут проходить полицейские рейды
С 22 июля по всей Литве полиция больше внимания будет...
Всеволод Чернозуб. Девятая. Верховная. Зеленая.
Выборы в Верховную Раду девятого созыва продолжают...