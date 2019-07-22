По данным на утро, ЦИК обработала 35,51% бюллетеней. Согласно подсчетам, "Слуга народа" набирает 42,19% голосов и получает 121 место по спискам и 106 мест по мажоритарным округам (всего – 227).
"Оппозиционная платформа – За життя" набирает 12,75% голосов и получает 37 мест по спискам и 6 по "мажоритарке", "Европейская солидарность" имеет 8,71% голосов – 25 мест по спискам и 2 – по "мажоритарке", "Батькивщина" набирает 8,15% – 24 места по спискам и 2 по "мажоритарке", партия "Голос" с результатом 6,39% имеет 18 мест по спискам и 2 – по мажоритарным округам.
Другие партии, что не преодолевают 5-процентный проходной барьер, получат 11 мест по мажоритарным округам, а самовыдвиженцы – 60.
Отметим, для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов, поэтому пропрезидентская сила имеет шанс на создание так называемой "монокоалиции". При этом, ситуация может измениться в ходе дальнейшего подсчета голосов.
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