По результатам подсчета ста процентов бюллетеней в Верховную раду Украины проходят пять партий. Партия Зеленского "Слуга народа" набрала более 43 процентов голосов.
Volodymyro Zelenskio inauguracija
© Reuters / Scanpix

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в пятницу, 26 июля, обнародовала окончательные итоги парламентских выборов. По результатам подсчета 100 процентов избирательных бюллетеней в Верховную раду IX созыва проходят пять партий.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16 процента голосов и, таким образом, стала самой влиятельной силой в Раде. Следом за ней идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), получившая поддержку 13,05 процента избирателей. Партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" получила 8,18 процента голосов. За "Европейскую солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко проголосовали 8,10 процента, за партию музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 5,82 процента украинцев.

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Выборы проходили по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и еще 199 - по мажоритарной системе в одномандатных округах. При этом 46 победивших в одномандатных округах кандидатов выдвигались самостоятельно и не представляют на выборах какую-либо партию.

Расклад сил в Раде

Таким образом, партию "Слуга народа" в Раде будут представлять 254 депутата, 43 - ОПЗЖ, 26 - "Батькивщину", 25 - "Европейскую солидарность", 20 - "Голос", 6 - партию "Оппозиционный блок", по одному - "Свободу", "Самопомощь", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр", также в парламенте будет 46 самовыдвиженцев.

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский назначилвнеочередные парламентские выборы на 21 июля 2019 года.

За два дня до выборов в Раду, 19 июля, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, призвал сторонников его партии "Рух новых сил" поддержать партию "Слуга народа", чтобы позволить Зеленскому проводить свою политику без необходимости вступать в коалицию с кем-либо.

Deutsche Welle
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