ЦИК Украины обработала почти 98% протоколов: Тимошенко не выходит во второй тур

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,38%.
За сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко – 11,67%, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 6,92%, за самовыдвиженца Игоря Смешко – 6,03%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,47%. За кандидата от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Александра Вилкула – 4,16%, за кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,62%.
Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. В целом подсчитано 18 млн 444 тыс. 892 голосов избирателей.
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