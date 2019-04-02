Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на 10:00 2 апреля обработала 97,83% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре.
© AFP / Scanpix

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,38%.

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За сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко – 11,67%, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 6,92%, за самовыдвиженца Игоря Смешко – 6,03%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,47%. За кандидата от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Александра Вилкула – 4,16%, за кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,62%.

Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. В целом подсчитано 18 млн 444 тыс. 892 голосов избирателей.

ЦИК Украины обработала почти 98% протоколов: Тимошенко не выходит во второй тур
© Reuters / Scanpix
УНИАН
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