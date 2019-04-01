По имеющимся данным, Владимир Зеленский получил 30,20% голосов. Петр Порошенко одержал 16,64%. Таким образом, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов. Третье место занимает Юлия Тимошенко, которая получила 13,08% голосов. В пятерку лидеров входят также Юрий Бойко (11,53%) и Анатолий Гриценко (7,11%).
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