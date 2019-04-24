Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% электоральной поддержки.

Окончательные результаты выборов президента Украины должны объявить после того, как ЦИК примет все протоколы в бумажном виде.

Всего в голосовании приняли участие 18 490 840 украинцев, это немного меньше, чем в первом туре. 2,31% избирательных бюллетеней признаны недействительными.



21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента. Предварительные результаты выборов близки к данным экзит-пола, который показывал 73% электоральной поддержки Зеленского и 25.5% Порошенко.

Действующий глава государства уже поздравил своего оппонента с победой и пообещал помощь. Порошенко сообщил, что не уходит из политики, он намерен со своей политсилой участвовать в парламентских выборах 2020 года.