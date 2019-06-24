Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщается на сайте ЦИК. В комиссии пояснили, что внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", который прошел 10 июня и утвердил список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".
Президент назначил внеочередные выборы народных депутатов Украины на 21 июля 2019 года своим указом от 21 мая. "А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины, не могло быть осуществлено", - считает ЦИК.
Киевский суд ранее, 21 июня, признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и таким образом разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.
Всего ЦИК Украины пока зарегистрировал более 3300 кандидатов в депутаты Верховной рады. Регистрация продлится до 25 июня.
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