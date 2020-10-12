Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, авторитарно правящий страной с 1992 года, переизбран еще на семь лет. Согласно предварительным официальным данным, действующего главу государства поддержали на выборах 90,9 процента избирателей, сообщил ЦИК Таджикистана в понедельник, 12 октября. Окончательные результаты должны быть обнародованы не позднее, чем через две недели.

Выборы президента Таджикистана состоялись 11 октября. Кандидатами на пост главы государства были зарегистрированы представители пяти из семи партий, однако сомнений в победе Рахмона не было ни у кого.

ОБСЕ не признала выборы демократическими

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще никогда не признавала выборы в Таджикистане демократическими. Правозащитные организации критикуют отсутствие свободы слова и прозрачности в Таджикистане, а также широко распространенную в стране коррупцию и кумовство.

Таджикистан является одной из беднейших стран региона. Население страны сильно зависит от денежных переводов родственников, живущих за границей. На долю этих переводов приходится около 40 процентов ВВП Таджикистана. Почти каждый третий таджик живет в бедности.

Авторитарное руководство Таджикистана долгое время утверждало, что Таджикистан - одна из последних стран, где нет коронавируса. Однако теперь в Таджикистане только официально зарегистрировано уже более 10 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.