19 из 25 кандидатов представлены политическими партиями, а шесть — от инициативных групп. Для получения разрешения на участие в выборах каждый кандидат в президенты должен представить подписи не менее 25 тысяч 923 избирателей.
"Согласно законодательству, зарегистрированный кандидат в президенты не позднее чем за 12 дней до выборов, включая 16 октября, имеет право обратиться с письменным заявлением в ЦИК и снять собственную кандидатуру. После истечения указанного срока все кандидаты в президенты будут внесены в избирательные бюллетени", — заявила Микеладзе.
Всего для регистрации в ЦИК обратилось 46 субъектов. 26 из них от инициативных групп, а 20 — от политических партий. Отказом на участие в президентских выборах 21 кандидату послужили различные правовые основания.
Среди зарегистрированных кандидатов - независимый кандидат, бывший глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Ранее она заявила, что своего кандидата в президенты выдвигать не будет, пишет "Украинская правда".
Среди других претендентов на президентское кресло - кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" экс-глава МИД Григол Вашадзе, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.
Действующий президент Георгий Маргвелашвили не выдвигается на выборах.
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