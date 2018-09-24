По информации "Новости-Грузия", процесс регистрации кандидатов в президенты Грузии завершен – Центризбирком страны зарегистрировал 25 кандидатов из 46 претендентов, выразивших желание принять участие в выборах 28 октября. Об этом 23 сентября на брифинге сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.
© Reuters / Scanpix

19 из 25 кандидатов представлены политическими партиями, а шесть — от инициативных групп. Для получения разрешения на участие в выборах каждый кандидат в президенты должен представить подписи не менее 25 тысяч 923 избирателей.

"Согласно законодательству, зарегистрированный кандидат в президенты не позднее чем за 12 дней до выборов, включая 16 октября, имеет право обратиться с письменным заявлением в ЦИК и снять собственную кандидатуру. После истечения указанного срока все кандидаты в президенты будут внесены в избирательные бюллетени", — заявила Микеладзе.

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Всего для регистрации в ЦИК обратилось 46 субъектов. 26 из них от инициативных групп, а 20 — от политических партий. Отказом на участие в президентских выборах 21 кандидату послужили различные правовые основания.

Среди зарегистрированных кандидатов - независимый кандидат, бывший глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Ранее она заявила, что своего кандидата в президенты выдвигать не будет, пишет "Украинская правда".

Среди других претендентов на президентское кресло - кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" экс-глава МИД Григол Вашадзе, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

Действующий президент Георгий Маргвелашвили не выдвигается на выборах.

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