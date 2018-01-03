Таким образом Трамп ответил на сказанные на днях слова президента КНДР о том, что его ядерная кнопка всегда под рукой.

Эксперты отмечают, что в своем противостоянии лидеры двух стран уже давно перешли на личности, а импульсивные и не очень свойственные политику выражения Дональда Трампа в очередной раз вызвали бурю обсуждения в соцсетях.

Статьи по теме: Трамп увидел положительный эффект от санкций против КНДР Пресса Британии: причины для оптимизма в век авторитаризма North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018





"Лидер Северной Кореи только что сказал, что "ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе". Пожалуйста, пусть кто-нибудь из его истощенных и оголодавших соратников по режиму проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!" - написал президент США в своем последнем посте в "Твиттере".

За последние двое суток в своих постах Дональд Трамп также присвоил себе заслугу за нулевой показатель авиакатастроф пассажирских самолетов в 2017 году, объявил об учреждении наград "самым лживым СМИ" и пригрозил перестать оказывать помощь Пакистану и Палестинской Автономии, которые не выказывают "признательность и уважение".

КНДР заявляет, что располагает ядерным оружием, и может им воспользоваться против США. Аналитики склонны думать, что оружие у Пхеньяна действительно есть, однако сомнения вызывает наличие технологий для его использования.

Не шутки!

Пользователи соцсетей с тревогой наблюдают за тем, как легко и буднично мировые лидеры обмениваются угрозами развязать ядерную войну. Авторы многих постов пишут, что это недопустимо.

Однако сторонники Трампа защищают его стиль общения, отмечая, что комментарии президента, во-первых, фактически верны, а во-вторых, демонстрируют силу Америки.

Пока лишь известно одно: на рабочем столе Дональда Трампа действительно есть кнопка, посредством которой он заказывает диетическую кока-колу к себе в кабинет. Журналисты различных изданий говорят, что видели эту кнопку в действии во время интервью.

Пользователи соцсетей также отмечают, что президент Трамп уже не в первый раз "меряется размерами".

В ходе президентской кампании, например, он обменялся колкостями с другим кандидатом в президенты от Республиканской партии Марко Рубио, который сказал, что у Трампа маленькие руки.

"Он обратил внимание на мои руки. Мол, если они маленькие, то кое-что другое тоже должно быть маленьким. Уверяю вас, с этим нет проблем. Гарантирую", - сказал тогда Трамп.

Неожиданный Ким Чен Ын

Ким Чен Ын тоже не перестает удивлять. В своей новогодней речи, например, он неожиданно для многих сказал, что открыт к диалогу с Южной Кореей и хотел бы, чтобы сборная КНДР приняла участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут на территории соседа в феврале.

"Участие Северной Кореи в Олимпиаде станет прекрасной возможностью продемонстрировать единство народа, и мы желаем Играм успеха", - сказал Ким Чен Ын.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также полагает, что Олимпиада может стать хорошим поводом для улучшения взаимоотношений между Югом и Севером.

Сеул предложил Пхеньяну провести на следующей неделе двусторонние переговоры на высшем уровне, чтобы обсудить участие КНДР в Играх.

Северная Корея пропустила официальный срок для подтверждения своего участия, но спортсмены все еще сохраняют возможность соревноваться, если получат приглашение Международного олимпийского комитета.

Если Пхеньян согласится, это будет первая за последние два с лишним года встреча представителей двух Корей.

В прошлом году КНДР подверглась жесткой критике и санкциям из-за ракетных испытаний. За минувший год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, продемонстрировавших, что в Северной Корее создается все более мощное ракетное оружие.