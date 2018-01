Таким образом Трамп ответил на сказанные на днях слова президента КНДР о том, что его ядерная кнопка всегда под рукой.

Эксперты отмечают, что в своем противостоянии лидеры двух стран уже давно перешли на личности, а импульсивные и не очень свойственные политику выражения Дональда Трампа в очередной раз вызвали бурю обсуждения в соцсетях.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018