"За" резолюцию проголосовали 433 европейских парламентария, "против –105 при 30 воздержавшихся.

Напомним, что накануне Палата представителей США также одобрила резолюцию против "Северного потока–2" стоимостью 11 миллиардов долларов в связи с опасениями, что этот проект усилит контроль Кремля над поставками энергоносителей в Европу.

В резолюции, поддержанной законодателями от обеих партий, говорится, что трубопровод является "радикальным шагом назад для энергетической безопасности Европы и интересов США".

Документ призывает правительства европейских стран отказаться от участия в проекте и также призывает президента Дональда Трампа "использовать все имеющиеся средства для поддержки европейской энергетической безопасности".

"Геополитический интерес России к “Северному потоку – 2” заключается не в повышении энергетической безопасности Европы, а в том, чтобы вбить клин между европейскими странами и резко сократить политическое влияние Украины в отношении России, а также значительный доход, получаемый Украиной от сборов за транзит", – говорится в документе.

В Кремль не согласны с такой оценкой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал резолюцию Палаты представителей Конгресса о "Северном потоке-2" "ничем иным, как закамуфлированной недобросовестной конкуренцией".

"Здесь мы не видим каких-то новых элементов, аналогичная позиция была озвучена и на уровне президента США, и на уровне Госдепартамента, – сказал Песков журналистам. – Это последовательная линия, мы не считаем ее правильной и приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта, который в интересах не только поставщика газа – России, но и потребителей, в первую очередь, Германии как страны Евросоюза".

Партнер консалтинговой компании RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин в интервью Русской службе "Голоса Америки" заметил, что как и в случае с резолюцией Палаты представителей США, в документе Европарламента говорится только о рекомендациях: "Да, проект осудили, дали ему характеристику как не отвечающему интересам ни США, ни ЕС, а также рекомендовали ввести некие санкции либо прекратить реализацию проекта совсем. Но эти рекомендации не имеют обязывающего характера, то есть участники проекта пока не подвергаются никаким санкциям, не сталкиваются с угрозой неизбежного наказания…"

Михаил Крутихин думает, что если все ограничится лишь осуждениями и рекомендациями, то проект пойдет дальше.

"Проект уже несколько затормозился из-за того, что придется обходить Данию в связи с ее упорным не разрешением на прокладку газопровода в территориальных водах страны, – добавил он. – Поэтому строительство в любом случае затянется на несколько месяцев, но оно идет. Уже проложено 300 километров газопровода по дну Балтийского моря. И трудно сказать, хватит ли у кого-то времени, чтобы "заморозить" проект вообще".

Как видится аналитику, если будут введены санкции против западных компаний, участвующих в проекте, то "Газпром" все равно продолжит строительство на собственные деньги.

Между тем администрация Трампа изучает возможность введения санкций против европейских компаний – участников проекта. Финансовыми партнерами проекта по доставке российского газа в Германию являются компании Engie SA, Royal Dutch Shell и другие.

По поводу экономической целесообразности "Северного потока-2" Михаил Крутихин сказал, что тут все зависит о того, с какой стороны на это смотреть: "Если со стороны Германии и Австрии, горячих сторонников проекта, то проект чрезвычайно выгоден, особенно для Германии, где создается хаб по распределению мощного потока газа по всей Европе. Причем создается бесплатно, поскольку "Газпром" за все платит сам и строит за трубу с помощью своих партнеров".

С выгодой для России, по оценке аналитика, все далеко не так однозначно.

"Да, путь из России в Германию через Балтику короче, – признает он. – Но тут нужно учитывать еще и то, что для того, чтобы российский газ попал на берег Балтийского моря, пришлось строить новый газотранспортный коридор с Ямала. Это восемь ниток, стоимость которых еще в 2002 году оценивалась в 44 млрд долларов. Это деньги, взятые у российского общества, у налогоплательщиков. И когда Газпром говорит, что проект коммерчески выгоден, то "забывают" про эти огромные расходы".

По оценке Михаила Крутихина, проект, безусловно, выгоден для подрядчиков, которые укладывали трубы в землю.

"При том, что можно было бы обойтись и старыми маршрутами, короткой перемычкой на Ямале до Ямбурга, а оттуда воспользоваться старыми газопроводами, вполне исправными. Но было принято самое дорогое решение – строить новый коридор. Так что эти 44 млрд долларов – а скорее всего, потрачено было гораздо больше – просто вынуты из кармана россиян. Вместо того, чтобы пустить их на социально-экономическое развитие страны", – резюмировал он.

По заключению многих экспертов, судьба проекта напрямую зависит от позиции Берлина, испытывающего сегодня разновекторное давление.