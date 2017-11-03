Национальная судебная палата (НСП) Испании в четверг, 2 ноября, приняла решение арестовать и содержать под стражей до судебного разбирательства восьмерых бывших членов каталонской администрации, ранее отстраненных от должности испанским правительством. Эти высшие чиновники, а также некоторые каталонские парламентарии были вызваны в Мадрид — соответственно в НСП и Верховный суд (ВС) — для дачи показаний. Против них Генеральная прокуратура выдвинула обвинение в незаконном провозглашении 27 октября независимости Каталонии. Подследственным инкриминируется участие в мятеже и другие преступления. Бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре чиновника в НСП не явились. Они укрываются в Бельгии.

Европейский ордер на арест Пучдемона

Таким образом, судья Кармен Ламела "удовлетворила требование прокуратуры" об аресте экс-заместителя руководителя администрации Ориэла Жункераса и семерых "советников" (региональных министров), сообщили DW в пресс-службе НСП. Свое требование прокуратура мотивировала опасениями, что эти лица могут скрыться от правосудия или уничтожить вещественные доказательства своей вины. НСП также направит в Бельгию европейский ордер на розыск и арест Пучдемона и находящихся с ним каталонских деятелей.

Представитель НСП пояснил также, что исключение сделано лишь для "экс-советника" по делам промышленных предприятий Санти Вила, поскольку накануне провозглашения независимости он добровольно покинул каталонскую администрацию. Вила может остаться на свободе, уплатив залог в 50 тысяч евро — от следствия он пока не освобождается. До этого Ламела пыталась допросить по очереди всех каталонских деятелей. Они воспользовались положением законодательства, позволяющим не давать показания, отвечали лишь на вопросы своих адвокатов. Беседовал с прокурором и следователем только Санти Вила.

Под надзор полиции

Между тем, как сообщило Национальное радио Испании, член ВС Пабло Льярена, который рассматривает дела председателя парламента Каталонии Карме Форкаделл и пяти членов Президиума парламента, решил отложить их допрос до 9 ноября. Это решение принято по просьбе адвокатов, которым нужно время для изучения обвинений. За всеми подследственными до этого времени устанавливается, по распоряжению судьи, полицейское наблюдение — чтобы не допустить их побег.

Дела шестерых парламентариев в отличие от дел членов бывшей каталонской администрации рассматриваются в Верховном суде, поскольку они, по своему статусу, не могут быть судимы ни в какой другой инстанции.

Тяжкие обвинения

Прокуратура, как следует из полученной DW копии судебного иска, обвиняет каталонских деятелей в трех тяжких преступлениях. Высшие руководители могут быть привлечены за "мятеж" — "за объявленную независимость части национальной территории испанского государства. Лица, которые не несут ответственность за объявление независимости, но "противодействовали законности, деятельности представителей власти или судебным решениям" попадают под статью о "бунте".

И те и другие могут также попасть под суд по статье о "нелояльном (нецелевом) использовании государственных фондов". Это касается, к примеру, использования денег из регионального бюджета для проведенного 1 октября незаконного референдума о независимости. По совокупности некоторым подследственным может грозить до 28 лет тюрьмы. "Кто из чиновников и парламентариев пойдет под суд по той или иной конкретной статье, определит следствие", — пояснил DW член мадридской коллегии адвокатов Рауль Антонио Мартинес.

Что ждет беглецов

В Евросоюзе с 2002 года существует упрощенная процедура экстрадиции разыскиваемых в судебном порядке граждан, продолжил адвокат. Она построена на взаимном доверии государств ЕС и понимании того, что судебные органы во всех этих странах являются независимыми и объективными. А демократия, которая является первостепенным условием членства страны в ЕС, исключает какую-либо политическую мотивацию юридических процессов. Так что "постоянные заявления скрывающихся беглецов о том, что их преследуют лишь за их политические идеи, вряд ли кто-то воспринимает всерьез".

После соответствующего обращения НСП, продолжил юрист, бельгийское правосудие обязано незамедлительно на него отреагировать. На все формальности отводится по закону не более 60 дней, после чего разыскиваемые должны отправиться под конвоем на родину. Дело может осложниться лишь в том случае, если Пучдемон и его соратники скроются в странах, не входящих в ЕС. Тогда их придется разыскивать через Интерпол, и процесс может затянуться на многие месяцы, считает собеседник DW.