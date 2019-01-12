Что за загадочные радиосигналы поступают на Землю из космоса? Пять версий

Когда эти сигналы, известные как "быстрые радиовсплески" (FRB), достигают земных радиотелескопов, они ярко вспыхивают — на тысячные доли секунды — и пропадают.

За последнее десятилетие таких импульсов было зафиксировано уже несколько десятков, но на этой неделе сигналы оказались еще более странными, чем обычно — они повторялись. Ученые не знают наверняка, что это именно и откуда исходят радиоволны, но у них есть несколько возможных версий.

Нейтронная звезда

Когда звезда взрывается и умирает, она может превратиться в быстро вращающуюся нейтронную звезду. Астрономы считают, что те из них, что находятся в зоне сильного магнитного поля, могут излучать подобные странные сигналы.

"Вообще, вариант с чем-то похожим на нейтронную звезду выглядит как довольно неплохое объяснение", — говорит канадский астрофизик из Ванкувера Ингрид Стэйрз. "Но природу физических процессов, задействованных в процессе рождения радиоволн столь высокой энергии, мы пока не знаем", — уточняет она.

Слияние двух звезд

Еще одно возможное объяснение — это столкновение двух нейтронных звезд. По словам астронома из Монреаля Шрихарша Тендукара, это одна из основных версий, однако она работает только для не повторяющихся космических сигналов, поскольку в процессе столкновения звезды разрушаются. "Такое событие — разовый катаклизм. Так что эта теория не может объяснить повторяющиеся радиосигналы", — поясняет он.

Большинство зафиксированных телескопами за последнее десятилетие радиовсплесков — как раз единичные. Однако два обнаруженных сигнала повторяются снова и снова, и им придется найти иное объяснение.

Блицар

Блицар — это быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая не выдерживает собственного веса, резко сжимается и превращается в черную дыру. Однако, опять же, этот феномен приводит к разрушению звезды, так что не может излучать повторяющийся сигнал.

Черная дыра

О черных дырах мы знаем так немного, что они фигурируют сразу в нескольких возможных объяснениях. Есть версия, что радиовсплески излучает нейтронная звезда, падающая в черную дыру. Или сама черная дыра, резко уменьшающаяся в размерах. Или темная материя при столкновении с черной дырой.

Или все-таки инопланетяне?

Хотя многие уверены, что радиосигналы имеют исключительно природное происхождение, кое-кто полагает, что они могут быть доказательством существования внеземных форм жизни.

Однако профессор Стэйрз полагает, что такое объяснение весьма маловероятно. "Сигналы фиксируются из самых разных мест — и по направлению, и по расстоянию. Они точно происходят из совершенно разных галактик", — утверждает она.

"Кажется совершенно немыслимым существование такого огромного количества разнообразных инопланетных цивилизаций — притом чтобы все они якобы решили излучать сигналы совершенно одинакового типа одним и тем же образом. Вероятность такого совпадения просто стремится к нулю", — заключает астрофизик.