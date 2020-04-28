В экстренном оповещении, которое было разослано британским семейным врачам, говорится, что в отделения реанимации Лондона и других городов страны стали поступать дети в очень тяжелом состоянии и с необычными симптомами, которые включают множественные воспаления с признаками гриппа.

При этом у некоторых, хотя и не у всех больных детей, при анализе на коронавирус оказались положительные результаты.

Пока неизвестно, у какого именно числа детей проявилась подобная реакция, но скорее всего их будет немного.

По словам руководителя Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии Стивена Повиса, властям известно о редких случаях тяжелого заболевания среди детей.

"Сообщения об этом стали поступать лишь в последние дни, и мы уже обратились к специалистам, чтобы они безотлагательно изучили этот вопрос", — заверил Повис.

В обращении NHS выражается растущая озабоченность тем, что у детей проявляется воспалительный синдром, связанный с коронавирусом, или это может быть другая инфекция, природа которой пока не установлена.

Между тем, все заболевшие дети разных возрастов находятся в крайне тяжелом состоянии. Их симптомы схожи с так называемым синдромом токсического шока, выражающемся в высокой температуре, низком кровяном давлении, сыпи и трудностях с дыханием.

У некоторых детей наблюдаются и признаки желудочно-кишечного расстройства — боли в животе, рвота и понос — а также воспаление сердечной мышцы и негативные изменения в составе крови.

По словам специалистов, все эти признаки наблюдаются при перенапряжении организма, который пытается бороться с инфекцией.

В рекомендации терапевтам говорится, что все подобные случаи требуют неотложного врачебного вмешательства.

При этом эксперты подчеркивают, что очень мало детей по-настоящему тяжело заболевают коронавирусом. По данным со всего мира именно эта категория населения менее всего страдает от этой инфекции.

Консультант педиатрического отделения реанимации Кембриджа доктор Назима Патан указывает на то, что медики в Италии и Испании сообщают о схожих симптомах у детей в этих странах.

"У некоторых детей там присутствовали признаки токсического шока и сыпь, то есть ровно то, что обычно наблюдается при синдроме токсического шока или болезни Кавасаки (которая затрагиват кровеносные сосуды и сердце), — говорит доктор Патан. — Но в целом у детей лучше сопротивляемость к серьезной легочной инфекции, вызванной коронавирусом, и число пациентов-детей, поступивших в отделения реанимации, сравнительно невелико".

В NHS Англии известно менее чем о 20 таких случаях, и хотя расследование связи между этим синдромом и коронавирусом продолжается, пока что она не была установлена.

В Королевском колледже педиатрии и детского здоровья (RCPCH) полагают, что это должно успокоить родителей, но если их по какой-то причине беспокоит состояние здоровья их ребенка, они должны немедленно обращаться к специалистам.

Как отмечает профессор Саймон Кенни, отвечающий за детское здравоохранение в национальной системе NHS, совет родителям остается прежним: если вас что-то тревожит, немедленно звоните по специально выделенной горячей линии, своему семейному врачу или прямо в неотложку, и если врачи скажут вам ехать в больницу — немедленно туда поезжайте.

На что нужно обратить особое внимание?



Хотя дети в принципе могут заразиться коронавирусом, у большинства из них болезнь вряд ли будет протекать тяжело. Плохое самочувствие ребенка, скорее всего, означает простуду или обычный грипп, а не коронавирус.

Однако RCPCH рекомендует немедленно вызывать скорую помощь или самим везти ребенка в больницу в следующих случаях:

Ребенок побледнел, покрылся пятнами и на ощупь стал необычно холодным

Делает паузы между вдохами, дышит неровно или начинает хрипеть

Ему очень тяжело дышать, он ведет себя беспокойно или теряет сознание

У него синеют губы

Наблюдаются судороги или припадки

Находится в явно бедственном состоянии (безостановочно плачет, несмотря на попытки отвлечь его), дезориентирован, чрезмерно сонлив (его трудно разбудить) или не реагирует на внешние раздражители

У него появилась сыпь, которая не пропадает при нажатии (если, к примеру, надавить на кожу стенкой стеклянного стакана)

Испытывает боль в мошонке, особенно в случае подростка



Одним из главных методов борьбы с распространением коронавируса является социальное дистанцирование: карантин. Вот как это работает.

Если у вас нет санитайзера, его можно изготовить в домашних условиях.

И важно, конечно, держать в чистоте не только руки, но и ваш смартфон. Вот инструкция: