Перепалка между президентом США Дональдом Трампом и сенатором-республиканцем от Теннесси Робертом Коркером колоритна сама по себе, но всеобщее внимание привлекла к ней фраза Коркера о том, что Трамп может привести Америку к третьей мировой войне.

Ее, скорее всего, не следует воспринимать буквально, поскольку, судя по контексту, 65-летний сенатор имел в виду вооруженный конфликт США с Северной Кореей, а мировую войну помянул для красного словца.

Трудно представить себе, чтобы конфликт Америки с КНДР, даже ядерный, перерос в мировую войну. Для этого нужно, например, чтобы в него вмешались Россия или Китай; наблюдатели считают это маловероятным.

Левацкий сайт Vox вышел в воскресенье с сенсационной шапкой "Почему сенатор-республиканец Боб Коркер так боится, что Трамп начнет третью мировую войну".

Но из текста самой статьи очевидно, что речь идет о войне с нищей Северной Кореей, а не о всемирном апокалипсисе.

"Видный республиканец сейчас громко сказал то, что иностранные лидеры со всего мира говорили в частном порядке о поведении Трампа в ядерном противостоянии с Северной Кореей, - пишет автор статьи Йочи Дризен. - Он ведет себя так неуклюже и воинственно, что может развязать катастрофическую войну, в которой погибнут сотни тысяч или даже миллионы людей, включая десятки тысяч американцев".

Это не описание мировой войны. Но именно так описывают в СМИ конфликт с КНДР.

Не то чтобы мировой войны от Трампа не ожидали. На вопрос о том, начнет ли он ее, поисковик Google выдает 2 570 000 ответов. Пишут, например, что Нострадамус предсказал не только президентство Трампа, но и то, что ему будет сопутствовать мировая война.

Предрекают, что при Трампе мировая война может начаться в Сирии, Балтии, Южной Азии и т. д. Сам Трамп тоже не чужд навешиванию ярлыков поджигателей войны... В январе, например, он заявил, что сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм норовят развязать третью мировую.

Но большинство таких обвинений исходит слева. Справа они сравнительно редки, поэтому заявление республиканца Коркера вызвало мимолетный фурор. Он сделал его в пылу публичной ссоры с президентом от своей партии, который, как считают знающие люди, еще пожалеет, что нажил такого врага.

Опасный враг?

Коркер занимает в сенате США ключевой пост главы комитета по международным отношениям и пробудет на нем до конца 2018 года, когда уйдет на покой. Принятое в сентябре решение не баллотироваться на новый срок раскрепостило Коркера, который больше не боится гнева избирателей и может отвечать Трампу на оскорбления сторицей, а также ставить ему палки в колеса.

Например, в случае отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона, которую многие обозреватели считают уже неизбежной, Трамп назначит ему сменщика, подлежашего утверждению в комитете Коркера. Последний при желании может саботировать прохождение трамповского назначенца через свой комитет.

Кроме того, у республиканцев в сенате рабочее большинство всего в два голоса, и терять Коркера им бы очень не хотелось. А он сейчас уперся по вопросу о реформе налогообложения, которую сулил Трамп избирателям в ходе предвыборной кампании и отчасти благодаря именно этим обещаниям и вышел в дамки.

Коркер высказывает опасения, что затеиваемое Трампом сокращение налогов проделает слишком большую дыру в госбюджете, и может проголосовать против реформы. После нынешнего обмена колкостями Трампу будет тяжело перетянуть Коркера на свою сторону.

Президент может сколько угодно науськивать на сенатора своих фанатов, но тот избирателей уже не боится.

"Обмен любезностями"

Неясно, что было причиной их перепалки. Согласно самой правдоподобной теории, Трамп разъярился на Коркера, когда телеканал Fox News показал заявление сенатора о том, что Белый дом отделяют от хаоса Тиллерсон и еще два человека.

Коркер сделал его, комментируя сообщение телекомпании Эн-би-си о том, что госсекретарь в сердцах якобы назвал Трампа болваном. Впоследствии Тиллерсон это не подтвердил, но и не отрицал.

В ответ Трамп разразился тремя твитами, утверждая, например, что Коркер "умолял" президента поддержать его кандидатуру на новый срок, а он ему отказал. После этого у Коркера, по словам Трампа, "была кишка тонка баллотироваться".

Коркер ответил, что все было наоборот, а потом позвонил в New York Times и, в числе прочего, произнес роковую фразу о том, что угрозы Трампа в адрес других стран приведут Америку к третьей мировой войне.

Большинство комментаторов так далеко не заходит. Они делятся на две группы. Одна пророчит, что воинственные заявления Трампа и насмешки над Ким Чен Ыном рано или поздно приведут к войне с Пхеньяном с указанными выше катастрофическими жертвами.

Эта группа состоит в основном из либералов, хотя включает и ряд консерваторов, таких как родившийся в Москве, но выросший в Америке публицист Макс Бут.

Вторая группа говорит, что тянувшиеся четверть века попытки обуздать ракетно-ядерные амбиции Пхеньяна за столом переговоров ни к чему не привели и не приведут в будущем, и призывают испробовать какой-то новый подход. К примеру, трамповский, когда Белый дом мечет громы и молнии и грозит Пхеньяну неназванными карами.

Идея в том, что в Северной Корее правят люди, которые мыслят рационально, на небо не торопятся и понимают, что, как пугал их в сентябре Трамп на Генассамблее, Америка способна уничтожить их страну полностью. А они Америку - нет.

Сторонники трамповского подхода надеются, что очевидная непредсказуемость президента США собьет северных корейцев с толку, встревожит их и заставит смотреть на его угрозы серьезно. Расчет на то, что в таком умонастроении они будут покладистее на переговорах и более склонны выполнять данные на них обещания.

Эта группа состоит в основном из консерваторов, хотя включает и ряд либералов, таких как знаменитый гарвардский профессор права Алан Дершовиц, который говорит, что с гордостью голосовал за Хиллари Клинтон.

…hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017