Маск обвинен в мошенничестве в связи с его заявлением в "Твиттере" о намерениях увести компанию Tesla с биржи и сделать ее частной корпорацией.

После появления этого твита стоимость ее акций резко подскочила.

Маск написал, что нашел инвесторов для своего предложения, по которому стоимость акций компании была оценена в 420 долларов за одну акцию.

SEC заявила, что Илон Маск лгал, когда утверждал, что у него есть соответствующие источники финансирования. Сам он называет судебный иск необоснованным.

В заявлении SEC со ссылкой на Маска говорится, что бизнесмен определил стоимость акций Tesla исходя из стоимости акции на закрытии торгов плюс еще 20%, потому что полагал, что начисление 20% наценки является обычной практикой при получении частных денежных переводов компании.

Его подсчеты выдали стоимость в 419 долларов, которую Маск округлил до 420 долларов.

Он сделал это, потому что недавно выяснил, что у этой цифры есть особый смысл в культуре пользователей марихуаны, и посчитал, что это развеселит его девушку — канадскую инди-певицу Grimes. Маск признал при этом, что это не самый лучший повод для определения цены компании.

Его твиты, появившиеся 7 августа, удивили даже сотрудников Tesla.

"Это что — правда?" — написал тогда глава отдела по связям с инвесторами главе команды Маска, говорится в исковом заявлении.

Может ли Маск управлять акционерным обществом?

Анализ корреспондента Би-би-си Дэйва Ли, Сан-Франциско

В каком бы состоянии ни находился Илон Маск, когда писал твит о найденных источниках финансирования, этот шаг может стоить ему всего, что ему так дорого. И в этом виноват только он сам.

Ветераны Уолл-стрит и все, кто имеют хоть малейшее представление о технологии работы финансовых рынков, предсказали такой поворот событий практически сразу после публикации твитов.

Маск давно славится своим нестандартным подходом к руководству бизнесом, но когда дело касается финансовых рынков, невозможно нарушить правила и не ощутить на себе серьезные последствия.

Из электронных писем, которые были представлены в иске SEC, становится понятно, что сотрудники SEC были застигнуты врасплох. Глава по связям с инвесторами даже поинтересовался, насколько правдива эта информация.

Биржа NASDAQ была настолько ошарашена, что даже приостановила торги. Все это вкупе говорит о том, что Маск не соответствует должности главы публичной компании (открытого акционерного общества), говорится в иске SEC.

И все это из-за отправленного Маском твита, который, как он думал, рассмешит его подругу.

Самый неблагоприятный для Маска вариант развития события — огромный штраф и запрет занимать пост руководителя любого открытого акционерного общества в США.

В этом случае ему придется покинуть пост главы Tesla, а это почти невообразимо для компании, которая тесно связана с личностью Илона Маска и его видением будущего экологически чистого транспорта.

"Думаю, в первую очередь [компании Tesla] нужно будет придумать какое-то решение, которое преподаст урок Маску, но при этом не снизит ценность активов для инвесторов Tesla", — сказал в интервью Би-би-си преподаватель Стэнфордской школы права, в прошлом сотрудник SEC Джозеф Грандфест.

"Есть целый спектр возможных решений ситуации, — сказал он. — Одной из чрезвычайных мер может стать смещение Маска с поста руководителя Tesla и понижение в должности до директора отдела контроля производства".

"Или же к нему приставят твиттерную няньку, которая будет проверять все его сообщения перед публикацией", — предположил Грандфест.

Пресс-секретарь Tesla не стал комментировать служебные перспективы Илона Маска.

Грандфест сравнил происходящее с историей американской предпринимательницы Марты Стюарт, которая в 2004 году была признана виновной в операциях с ценными бумагами с использованием конфиденциальной информации.

Помимо пятимесячного тюремного срока, ей пришлось на пять лет покинуть пост директора собственной компании. На этот период она занимала должность креативного директора.

В случае с Илоном Маском SEC не настаивает на необходимости столь сурового наказания.

"Самовлюбленный нарцисс"

"Давайте будем честны. Америка находится на первом месте в мире по числу дурацких твитов", — сказал Грандфест, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Маска.

Возникает вопрос о том, как вся эта история отразится на репутации Маска среди его клиентов.

Узнав о происходящем, многие преданные поклонники Tesla высказали разочарование, гнев и опасения по поводу будущего компании.

Помимо иска SEC, американское министерство юстиции недавно начало собственное расследование.

Маску грозит еще и судебный иск о защите чести и достоинства из-за его твитов, в которых он обвинял в педофилии британского дайвера, спасавшего детей в тайской пещере.

Поклонники Tesla, которые, как правило, сразу же встают на защиту 47-летнего предпринимателя после появления негативной информации о нем, сейчас выражают все большее беспокойство из-за действий Маска.

"Очень хочется, чтобы Илон Маск перестал стрелять себе в рот, как глупый самовлюбленный нарцисс", — написал на форуме любителей Tesla пользователь Avip.

Другой пользователь rolosrevenge отметил: "Это была дурацкая рана, которую Илон нанес сам себе".