В этом году девиз Всемирного экономического форума (ВЭФ) заставляет насторожиться: "Создание совместного будущего в раздробленном мире" (Creating a Shared Future in a Fractured World). Он звучит прежде всего как попытка недвусмысленно отмежеваться от тех, кто поддерживает популизм и национализм. В конце концов, глобальная бизнес-элита, собирающаяся в Давосе, предпочитает вести бизнес, не ограничиваясь границами отдельных государств.

Но ВЭФ не был бы настолько успешным, если бы он как организация всегда занимал четкую позицию. Вот и в этом году форум ознаменуется присутствием политиков, ставящих во главу угла национальные интересы: на его открытии во вторник, 23 января, выступит премьер-министр Индии Нарендра Модри, который называет себя индийским националистом. А в заключительный день, в пятницу, прибудет президент США Дональд Трамп, который выступает за протекционистскую политику под лозунгом "Америка прежде всего".

Давос-2018: Трамп после Си Цзиньпина

Для основателя ВЭФ Клауса Шваба это не противоречит ценностям форума, совсем наоборот. Он видит Давос в качестве идеального места, чтобы посадить за стол людей с разными взглядами, например, по такому вопросу, как глобальное сотрудничество. "Речь идет о торговле, защите окружающей среды, борьбе с терроризмом, системах налогообложения и конкурентоспособности, - говорит Шваб. - И очень важно, что с нами будет президент Трамп".

В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин выступил в Давосе как сторонник свободной торговли, хотя китайское правительство проводит откровенно протекционистскую политику, поскольку защищает часть экономики страны от международной конкуренции. Теперь Трамп может воспользоваться возможностью, чтобы объяснить собравшейся элите, почему его политика соответствует официальному девизу ВЭФ "Улучшить положение в мире".

Тем более что Трамп не единственный представитель властей США в Давосе - туда прибывают восемь членов его администрации, в том числе госсекретарь Рекс Тиллерсон. О стоимости поездки делегации официальной информации нет. Швейцарская газета оценивает ее в сумму до 40 миллионов долларов и напоминает, что во время визита в Давос в 2000 году тогдашнего президента США Билла Клинтона сопровождали, включая сотрудников служб безопасности, в общей сложности 1500 человек.

Широкое представительство со всего мира

Кроме Трампа и Моди в программе форума заявлены около 70 глав государств и правительств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии ЕС Жан-Клод Юнкер. "У нас практически европейский саммит", - указывает президент ВЭФ Бёрге Бренде.

Помимо европейских лидеров Давос посетят десять президентов и глава правительств африканских стран, девять - ближневосточных и шесть - латиноамериканских: это больше, чем когда-либо прежде, констатирует Бренде. Кроме того, на форум прибудут руководители почти 40 международных организаций - от ООН, МВФ и Всемирного банка до Greenpeace и Oxfam.

В этом году в Давосе впервые запланированы и закрытые мероприятия. На них речь пойдет о ситуации в горячих точках, таких, как Сирия, Корейский полуостров, Ближний Восток и Сомали. Больший акцент на политических вопросах на этот раз может быть связан с влиянием Бёрге Бренда. Бывший министр иностранных дел Норвегии был назначен президентом ВЭФ осенью 2017 года, став преемником Клауса Шваба, который основал форум в 1971 году.

Исполнительный директор ВЭФ Филипп Рёслер (Philipp Rösler), бывший немецкий вице-канцлер и экс-лидер СвДП, также, казалось, надеялся стать преемником Шваба. В конце 2017 года Рёслер объявил, что покидает форум и теперь возглавляет фонд, который держит около трети акций китайского многопрофильного конгломерата компаний HNA.

В центре Давоса-2018 - проблемы глобализации

Всемирный экономический форум в Давосе считается ежегодным смотром глобальной финансовой и политической элиты, предоставляя возможность задуматься о проблемах глобализации. Загрязнение окружающей среды, справедливое распределение благ, гарантии занятости и будущее системы соцобеспечения значатся в длинном списке тем, которые обсудят 3000 участников форума. Среди них много видных ученых, в том числе двенадцать Нобелевских лауреатов.

"Сегодня существует реальная опасность того, что наступит коллапс нашей глобальной системы, - предупреждает Клаус Шваб. - Но изменения происходят не просто так. Улучшение положения в мире зависит от нас - и за это также выступает Всемирный экономический форум". И в этом весь Шваб: он описывает текущую ситуацию как крайне серьезную, не касаясь общей ответственности тех, кто регулярно встречается в Давосе. Вместо этого он использует свою характеристику нынешнего положения в качестве аргумента в пользу растущей важности форума.

Однако некоторые ветераны Давоса основное предназначение ВЭФ описывают так: визит в швейцарские Альпы экономит время и деньги, потому что заменяет многомесячные поездки по миру. Все те, у кого есть, что сказать, в течение нескольких дней собираются в этом заснеженном швейцарском городке. Для участвующих в форуме политиков Давос имеет дополнительный шарм, поскольку встречи здесь происходят без обременительного согласования заявлений, которые сопровождают переговоры на высшем уровне. Вы можете просто сказать, что состоялся обмен мнениями. И это, кто бы спорил, по крайней мере не делает наш мир хуже.