Меркель посетила Россию с официальным визитом 18 мая. Путин встретил ее на крыльце сочинской резиденции "Бочаров ручей" и вручил ей букет из кремовых роз, фрезий и других цветов в пастельных тонах. Канцлер поприветствовала российского лидера на русском языке.

После переговоров двух лидеров немецкий таблоид Bild выпустил статью, в которой выразил мнение, что российский президент, вручив цветы Меркель, якобы пытался подчеркнуть, что она женщина, и тем самым поставить себя в позицию сильной стороны. По логике автора Bild, оскорбление заключалось в том, что по этикету главы двух государств должны просто пожимать друг другу руки, но не дарить букетов.

"Официально это был рабочий визит, на самом деле — обмен ударами!", — пишет автор статьи в Bild. "То, что кажется вежливым, на самом деле является оскорблением", — полагает журналист.

Ситуацию с букетом прокомментировали в Кремле. В России дарить цветы партнерам нормально, пояснил пресс-секретарь Путина. "У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся", — цитирует Пескова Gazeta.ru.

В свою очередь руководитель протокола первого президента страны — Бориса Ельцина — Владимир Шевченко полагает, что букет цветов от президента РФ канцлеру Германии полностью соответствует традициям, сообщает ТАСС.

"Так принято по протоколу: вне зависимости от того, рабочая это встреча или нет, но женщине полагается подарить букет цветов… Это наша протокольная практика. Если кого-то она не устраивает, пускай они дарят свои подарки", — сказал Шевченко.

Он напомнил, что Путин и Меркель очень давно знакомы, их связывают хорошие человеческие отношения. "Но если к главе российского государства приехала бы другая женщина-президент, знакомство Путина с которой менее продолжительное или отношения с которой более официальные, ее все равно тоже встречали бы с цветами", — уверен он.

Зампред Госдумы Ирина Яровая назвала публикацию таблоида Bild о подаренном Путиным Меркель букете "свидетельством утраты эстетики". По ее мнению, к разряду оскорблений в таком случае можно будет отнести и обращения "госпожа" или "фрау". A политолог Андрей Суздальцев заявил, повод придраться к российскому лидеру был "высосан из пальца" немецкими журналистами.

Флористы называют типаж подобных букетов "свадебным" — из-за доминирующих в нем светлых и нежно-розоватых оттенков роз, эустом и пионов. Упаковку нейтрального зеленого оттенка выбирают для того, чтобы подчеркнуть эстетику композиции — она не отвлекает внимание от цветов, уточняет gazeta.ru.

Если говорить о цветочной символике, то стоит сказать, что белые цветы олицетворяют чистоту, невинность и истинную любовь. Розовый цвет символизирует новое начало в отношениях и намек на скорое примирение, а вот персиковые цветы часто дарят в честь успешного завершения дел.

Международный дипломатический протокол, скорее, приветствует дарение подарков, в том числе, и цветов. В этом деле, как и в любом ритуале, существует свой набор правил, некоторые из них варьируются в различных странах. К примеру, у немцев не принято звать официальных лиц к себе домой, как сделал это Путин, когда пригласил Меркель в свою резиденцию в Сочи. А красные розы в Германии дарят только в том случае, если гость питает к хозяйке дома романтические чувства.

Кстати, в 2008 году Путин подарил Меркель куда более смелый букет на Международный женский день. На встрече в Ново-Огарево экзотическая композиция из абсолютно не сезонных цветов произвела сильное впечатление на канцлера Германии. Очень экзотичный букет из орхидей, антуриума, гортензии, сирени, глориозы и пионов резко контрастировал со строгим нарядом Меркель.

Подобные букеты чаще всего дарят зрелым женщинам. Красный антуриум, который выделялся в букете-2008, преподнесенном Меркель на 8 марта, считается ярким, необычным, а главное, мужским цветком — его обычно дарят коллегам по работе, начальникам, членам официальных делегаций или женщинам, обладающим яркой индивидуальностью. Если анализировать язык цветов, который получила тогда Меркель от Путина, то может показаться, что сообщение он в себе нес весьма противоречивое. С ярким мужественным антуриумом соседствует зеленая гортензия — цветок скромности. А еще она символизирует искренность и надежду.

Ангела Меркель — не единственный иностранный лидер, получивший букет из рук Владимира Путина. В октябре 2017 года в той же сочинской резиденции российский лидер встретил с цветами президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, прибывшую на переговоры. Тот букет тоже был выполнен в "свадебном" духе: основу цветочной композиции составили кремовые розы. Флористы утверждают, что светлые розы — лучший способ выразить теплое дружеское отношение и дарить их друзьям можно, не опасаясь того, что они прочтут в нем скрытое сообщение.