DW - о поиске компромисса.

Украине нужны гарантии

В конце 2019 года истекает срок контракта на транзит российского газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Ранее российский газовый монополист неоднократно заявлял о намерении снизить до 15 миллиардов кубометров в год или вообще прекратить транзит газа через Украину в ЕС. Россия намерена поставлять газ в Европу, построив два новых газопровода, - по дну Балтийского моря ("Северный поток-2") и Черного моря ("Турецкий поток").

Рентабельность украинской ГТС, по подсчетам специалистов, возможна только в случае транзита 60 миллиардов кубометров газа в год. Если "Газпром" реализует свои угрозы, "часть украинской ГТС придется порезать на металлолом", считает директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Киев безуспешно призывает страны ЕС не поддерживать строительство "Северного потока-2".

Другим спорным моментом между представителями европейской и украинской сторон является ситуация вокруг "Нафтогаза". Украинский дипломат Сергей Корсунский считает преждевременными требования ЕС разделить украинского монополиста "Нафтогаз Украины" на компании по добыче, торговле и транзиту газа.

По мнению дипломата, сначала покупатели российского газа должны гарантировать Украине заключение контрактов на транзит после 2019 года. "Если мы не будем иметь четкого понимания, что ЕС будет покупать газ на границе Украины с Россией, я не вижу каким образом раздел "Нафтогаза" спасет ситуацию", - сказал Корсунский.

ЕС требует оператора, которому можно доверять

Однако все представители ЕС единогласно высказались за привлечение европейской компании к управлению ГТС Украины, как необходимого условия сохранения транзита российского газа через Украину.

Глава диппредставительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заверил, что у европейских компаний есть к этому интерес. А замдиректора секретариата европейского Энергетического сообщества Дирк Бушле назвал реформу "Нафтогаза" ключевым элементом Третьего европейского энергопакета, который обязалась выполнять Украина.

В свою очередь представитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Торстен Веллерт пояснил, что сейчас на европейском рынке газом торгует более 40 компаний, которым для организации стабильного транзита нужен пользующийся доверием транзитный оператор.

А эксперт Германской консультативной группы при правительстве Украины Георг Захман выдвинул еще более радикальное предложение: не только выделить транзит в отдельную компанию, но и провести предварительную приватизацию украинской ГТС при участии европейских государственных банков, чтобы транзит стал не политической, а чисто экономической проблемой.

Газ и политика

Однако партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин заявил, что в поведении "Газпрома" нет никакой экономики. По его словам, российский монополист стал орудием внешнеполитических игр Кремля, стремящегося наказать Украину за выход из зоны влияния Москвы.

"Вся цель энергетической стратегии России в отношении Украины - это лишить ее возможности транспортировать российский газ в Европу", - сказал Крутихин.

Он подсчитал, что для достижения этой цели Россия уже потратила более 37 миллиардов долларов на строительство и проектирование целого ряда обходных газопроводов. Российский эксперт считает несостоятельным аргумент Москвы о ненадежности украинского маршрута. "Все сбои транзита через территорию Украины были вызваны прямыми действиями России, которая намеренно сокращала прокачку газа в 2006 и 2009 году", - напомнил Крутихин.

В поиске компромисса

В споре Украины с ЕС правы обе стороны, считает президент DiXi Grouр Елена Павленко. В интервью DW она отметила, что Киев обязан выделить оператора газового транзита, но пока неясно, когда появится эта компания.

С другой стороны, по условиям создания единого с Украиной рынка, европейская сторона также должна заключать транзитные контракты не с "Газпромом", а с украинским оператором и покупать российский газ на восточной, а не на западной, как сейчас, границе Украины.

"Чего сейчас не хватает, так это очень конкретного графика, в котором будет расписано, что и когда будет сделано", - сказала Павленко.

В отличие от нее, сопредседатель центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич уверен, что без участия "Газпрома" все эти споры останутся не более чем предварительными консультациями. А пока Киеву необходимо выполнять свои обязательства перед Евросоюзом и Энергетическим сообществом и проводить реформу по созданию конкурентного энергорынка.

"Если мы не будет проводить эту реформу, нам попросту откажут в финансовой помощи по модернизации и ремонтам газопроводов", - сказал DW эксперт.