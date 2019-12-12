Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пожар начался при выполнении регламентных согласованных сварочных работ.

"Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", — пояснил он.

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" уточнили, что пожар начался в трюме первого энергоотсека корабля.

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Источник агентства Интерфакс сообщает, что в результате возгорания пострадали десять человек. ТАСС сообщает, что двое военных — в тяжелом состоянии. По словам Рахманова, пострадавших среди гражданских специалистов в результате пожара нет.

По данным Интерфакса, пожарные планируют залить водой отсек авианосца, в котором произошло возгорание.

Источники информагентств утверждают, что площадь пожара возросла до 600 квадратных метров. К месту ремонта авианосца выехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

За почти 30 лет эксплуатации корабля с ним случилось как минимум четыре громких инцидента.

1. Затонувший док

В октябре 2018 года плавучий док ПД-50 в Мурманске, где ремонтировался "Адмирал Кузнецов", затонул из-за сбоя. В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

Инцидент произошел во время запланированного выхода "Адмирала Кузнецова" из дока ПД-50 для перехода на 35-й судоремонтный завод.

В Объединенной судостроительной корпорации тогда заявляли, что во время аварии "имели место отказ аварийных генераторов и падение напряжения". Источник Би-би-си, имеющий отношение к ОСК, рассказал, что на плавучем доке автономные системы могли быть отключены из экономии.

2. Крушение двух истребителей

В 2016-2017 годах "Адмирал Кузнецов" совершил поход в Средиземное море: тогда впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К в Сирии.

В ноябре 2016 года в нескольких километрах от корабля разбился российский палубный истребитель МиГ-29К.

В минобороны сообщали, что авария произошла в результате технической неисправности во время захода на посадку, когда российский истребитель выполнял тренировочный полет. При этом в интернете циркулировали слухи о том, что самолет разбился в результате целой цепочки отказов и ошибок, в начале которой стоял обрыв одного или двух тросов аэрофинишера.

Через месяц после этого другой российский истребитель — Су-33 — потерпел крушение в Средиземном море во время посадки на авианосец. Причиной крушения стал обрыв троса — самолет выкатился за пределы палубы, летчик успел катапультироваться.

3. Черный дым

В начале похода в Средиземное море с "Адмиралом Кузнецовым" произшел еще один случай. В сети появились видеозаписи, на которых видно, что над кораблем поднимается столб густого черного дыма.

Британская газета Telegraph писала со ссылкой на военно-морских экспертов, что дым якобы говорит о технической неисправности крейсера. Как утверждало издание, на корабле не работали туалеты и наблюдались многочисленные поломки.

Однако командир авианосца, капитан первого ранга Сергей Артамонов, рассказал изданию "Аргументы и факты", что дым на является признаком каких-то неисправностей и это присуще всем неатомным кораблям.

"На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всем нашем флоте!" — говорил он.

4. Мусор у берегов Шотландии

В декабре 2011 года "Адмирал Кузнецов" был вынужден искать укрытия от шторма у берегов Шотландии вместе с несколькими другими российскими кораблями.

Представитель комитета по обороне Шотландской национальной партии Ангус Робертсон тогда жаловался, что экипаж наблюдавшего за российскими кораблями эсминца Британских королевских ВМС "Йорк" сообщил о факте нелегального выброса в море мусора с авианосца.

"Учитывая сложные погодные условия, мы с радостью готовы позволить российским кораблям укрыться у шотландского побережья, но избавляться от мусора, просто выбрасывая его за борт — это более чем дурной тон", — возмущался Робертсон.

Как судно чуть не сдали на металлолом

Строительство тяжелого авианесущего крейсера началось в 1982 году, через пять лет он был спущен на воду. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов (28 самолетов и 24 вертолета), в составе его вооружения — крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан".

На сегодняшний день "Адмирал Кузнецов" является единственным авианосцем в составе Военно-морского флота России.

В 2016 году глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев рассказал, что в начале 2000-х годов "Адмирал Кузнецов" мог быть продан за границу как металлолом.

"Некоторые военно-морские деятели с большими звездами на погонах хотели продать корабль на металлолом, возможно, в Китай — по схеме продажи авианосца "Варяг", который вместо того, чтобы, как заявлялось, стать парком развлечений, после ремонта вошел в боевой состав китайского флота", — говорил Ненашев РИА Новости.

По его словам, инициаторы этой идеи представили в правительство документ, в котором утверждалось, что на ремонт и модернизацию "Кузнецова" не хватает средств, а вырученные от продажи авианосца деньги можно использовать на строительство нескольких эскадренных миноносцев.