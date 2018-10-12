Начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви — такое решение принял в четверг, 11 октября, Синод Вселенского патриархата. Он отменил указ 1686 года, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы. А также возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария. Критически к решению Вселенского патриархата отнеслись лишь пророссийские политики и некоторые эксперты.

По словам президента Украины Петра Порошенко, заявление Вселенского патриархата свидетельствует, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине уже вопрос решенный. "Поместной автокефальной православной церкви Украины быть. Решение Синода окончательно развеяло имперские иллюзии и шовинистические фантазии Москвы, не подкрепленные ни одним церковно-правовым документом", — заявил на брифинге Порошенко.

"Еще один шаг к разрыву с "русским миром"

Предстоятель УПЦ КП Филарет анонсировал созыв в ближайшее время архиерейского Собора с участием его церкви, УАПЦ и УПЦ под омофором Московского патриархата. На этом форуме должен быть избран новый предстоятель, после чего, как сказал Филарет, независимая от Москвы Украинская церковь получит от Вселенского патриарха томос об автокефалии.

Вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады Владимир Арьев в интервью DW назвал решение Вселенского патриархата еще одним шагом к окончательному разрыву Украины с "русским миром". "Предоставление томоса будет самым важным событием с момента Крещения Руси", — считает он.

Другой депутат украинского парламента, религиовед Виктор Еленский, напомнил, что, несмотря на отделение церкви от государства, все президенты Украины, за исключением Виктора Януковича, выступали за автокефалию. "Даже в XXI веке в стране, где большинство населения исповедует православие, непризнание автокефалии православной церкви является опосредованным непризнанием государственности этой страны", — сказал Еленский.

Критика со стороны пророссийских политиков

В отличие от представителей власти, пророссийские оппозиционные политики не спешат с выводами и не считают заявления о решении проблемы автокефалии и скорого предоставления томоса Украинской церкви свершившимся фактом. "Для меня это неожиданность", — сказал в беседе с DW Евгений Мураев, депутат от фракции "Оппозиционный блок", в которую вошли многие бывшие члены Партии регионов. Автокефалии нет, считает он.

Ранее один из лидеров "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, который считается спонсором УПЦ, неоднократно заявлял, что получение Украинской православной церковью томоса об автокефалии может открыть ящик Пандоры и "обернуться катастрофой" в православном мире. Он также не исключал угрозы столкновений на религиозной почве в Украине.

Еще один депутат от "Оппозиционного блока", Николай Скорык, полагает, что власти нарушили конституцию и грубо вмешались в церковные дела. "Это прямая агитация действующего президента. Он вспомнил об этом вопросе исключительно в контексте предстоящих президентских выборов", — считает Скорик.

Последствия автокефалии

Политолог Вадим Карасев убежден, что такая "национализация религии" государством является вполне естественной и характерной для всего европейского континента. "Сам по себе факт получения автокефалии не решает проблемы европеизации страны. Но сейчас это еще один удар по "русскому миру" — УПЦ или присоединится к объединительным процессам, или через некоторое время превратится из мажоритарной в миноритарную церковь", — сказал Карасев.

Вселенский патриархат может заложить в документ о признании автокефалии определенные условия по усилению своего влияния в Украине, считает директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. "Например, что святое миро Киев будет получать от Вселенского патриарха. Миро — это вещество необходимое для осуществления церковных таинств — прежде всего, крещения", — отметил религиовед. По его словам, Константинопольский патриархат может также прописать необходимость апелляции по межправославным вопросам к его престолу.

Скептически к заявлению Синода Вселенского патриархата отнесся бывший пресс-секретарь УПЦ Станислав Речинский. Он признал, что снятие анафемы с предстоятелей украинских православных церквей является важным шагом. Но отметил, что "томоса так никто и не дал, так же, как и автокефалии". "Ведь понятно было, что и не дадут до объединительного Собора. Это требование Константинополь давным-давно уже выдвигал", — считает Речинский.